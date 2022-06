Kontroverzná penalta zrušila Slovákom sen o medaile: Borbély nazval českého rozhodcu zasranom!

Večer plný emócií! Slovenskí reprezentanti v malom futbale prehrali vo štvrťfinále ME v Košiciach s Azerbajdžanom 0:1 a šampionát sa pre nich tak skončil. Jediný gól štvrtkového zápasu strelil v 42. minúte z kontroverzného pokutového kopu Elvin Alizada.

Pre Slovákov to bola jediná prehra na turnaji. Hráči Azerbajdžanu postúpili do piatkového semifinále, kde ich čakali Kazachovia (3:2), ktorí zdolali Maďarsko 4:3 po penaltách. Do semifinále postúpili aj Bulhari, ktorí si poradili s Francúzskom 3:1. V súboji o finále narazili na hráčov Rumunska (0:1 po penaltách), ktorí si poradili s Českom po penaltách.

Prvý polčas priniesol bezgólové skóre, ale bližšie ku gólu boli hráči Azerbajdžanu. Už v 1. minúte Isajev neprekonal Pellu, ktorý v prvom polčase viackrát podržal slovenský tím. Domáci sa dlho nevedeli dostať do gólovej príležitosti a brankár Azerbajdžanu riešil v prvom polčase iba menej nebezpečné situácie.

Duel vygradoval v druhom dejstve, v ktorom pribudlo zaujímavých situácií, emócií, kariet a aj nervozity. Slováci zvýšili aktivitu, ale naďalej hrozil aj súper, ktorého koncentrovaný výkon s minimom chýb bol veľkou prekážkou pre domácich.

Rozhodujúci moment zápasu priniesla 42. minúta, v ktorej brankár Pella inkasoval vôbec prvý gól na šampionáte. Penalte, ktorú strelou do brankárovho protipohybu zužitkoval Alizada, predchádzali faul a mohutné protesty domáceho tímu.

Tréner Slovákov Ladislav Borbély (67) si po zápase neodpustil viacero štipľavých komentárov na adresu rozhodcov, ktorí podľa neho skočili súperovi na filmovanie a odpískali tak nelegitímnu penaltu.

„Bolo to krásne podujatie so všetkým, čo k tomu patrí, ale podľa mňa na katastrofálnej úrovni, čo sa týka rozhodcov. Nečakali sme, že český rozhodca tak výrazne vstúpi do diania takýmto zákerným spôsobom,“ penil pred novinármi Borbély, ktorý si o kontroverznej situácii myslí svoje. „Bolo tam jasné filmovanie zo strany súpera. Ten zasran z Čiech, ktorý sem prišiel a odpískal penaltu, sa má učiť doma, a nie na takomto podujatí!“