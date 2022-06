Kto je zodpovedný za chaos pred začiatkom finále Ligy majstrov? Šéf parížskej polície v tom má jasno

Šéf parížskej polície Didier Lallement vo štvrtok priznal zlyhanie bezpečnostných operácií počas finále Ligy majstrov, ktoré francúzska metropola hostila 28. mája.

„Je to evidentné zlyhanie, pretože ľudia boli tlačení a napádaní," uviedol. „Narušilo to obraz našej krajiny. Mrzí ma, že sme povolili použitie slzotvorného plynu pri vyháňaní priaznivcov spred štadióna pred zápasom," povedal Lallement, no dodal, že neexistujú žiadne iné prostriedky na uvoľnenie rastúceho tlaku pri bránach. Parížski policajti zatkli v súvislosti s finálovým zápasom Ligy majstrov FC Liverpool - Real Madrid (0:1) vyše sto ľudí, pričom zranených bolo približne 230 osôb.

Finálový zápas sa začal pre problémy s fanúšikmi s viac ako polhodinovým oneskorením. Európska futbalová únia (UEFA) krátko pred výkopom posunula úvodný hvizd „z bezpečnostných dôvodov". Množstvo fanúšikov Liverpoolu sa totiž nedostalo včas na svoje miesta na tribúnach. Pred bránami vznikol chaos pri vstupe do priestorov arény, agentúra AP informovala o pokusoch množstva anglických priaznivcov dostať sa na štadión aj bez vstupeniek. Ďalší použili pri turniketoch falošné lístky a zablokovali ich. Zasahovať musela francúzska polícia, použila pritom aj slzotvorný plyn.

Real zdolal Liverpool 1:0 gólom Viniciusa Juniora z 59. minúty a najcennejšiu klubovú trofej na starom kontinente získal rekordný štrnástykrát v histórii.