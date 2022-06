Obrovský škandál na spadnutie! FIFA zrejme vylúči jedného z účastníkov MS v Katare

Majstrovstvá sveta vo futbale možno ešte pred ich začiatkom čaká pomerne razantný a ojedinelý krok. Ekvádoru totiž hrozí, že bude z turnaja vylúčený. Dôvodom má byť prípad obrancu Byrona Castillu (23), ktorý síce bol členom národného tímu, no je podozrenie, že vôbec nie je Ekvádorčan, čo je veľký problém.

Na prípad upozornilo Čile. Podľa neho má Castillo falošné dokumenty a v skutočnosti je Kolumbijčan.

Čile má vraj nezvratné dôkazy, že sa Castillo narodil v kolumbijskom Tumacu v roku 1995 a nie v Ekvádore v roku 1998, ako sa uvádza v dokumentoch. Hráč údajne užíva falošný pas aj rodný list.

„Čilský futbal má stopercentnú istotu, že došlo k hrubému porušeniu pravidiel hráčom (Byronom Castillom). Nemáme najmenších pochýb, že podľa dokumentov, ktoré máme k dispozícii, je Kolumbijčan," uviedol právnik Eduardo Carlezzo pre rádio ADN s tým, že od FIFA očakáva verdikt v najbližších dňoch.

Čile skončilo v juhoamerickej kvalifikácii až na siedmom mieste a na šampionát sa neprebojovali, zatiaľ čo štvrtý Ekvádor áno. Pokiaľ by došlo ku kontumácii zápasov, v ktorých Castillo nastúpil, stratil by štrnásť bodov a prišiel by o MS v Katare.

Na štvrtú priečku by sa posunulo Peru, ktoré v polovici júna čaká podľa stále platných výsledkov interkontinentálna baráž s Austráliou. V prípade diskvalifikácie Ekvádora by do baráže postúpilo práve Čile, ktoré na celú kauzu upozornilo.