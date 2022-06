Ďalšie prestupové šumy okolo Milana Škriniara: Bude spoluhráčom Messiho alebo zakotví v Anglicku?

Slovenský obranca Milan Škriniar (27) bude v letnom prestupovom období horúcim artiklom na trhu. Podľa britských zdrojov by hráč Interu Miláno mohol prestúpiť do londýnskej Chelsea, no špekuluje sa aj o záujme konkurenčného Tottenhamu.

Škriniar pôsobí v Interi už od roku 2017 a za ten čas sa zaradil medzi pilierov defenzívy, ktorý nevynechá ani jeden zápas. Už niekoľko rokov sa okolo jeho mena točia viaceré veľkokluby. Futbalisti odleteli na dvojzápas Ligy národov: Bez šéfa obrany! Momentálne má podľa denníku Daily Mail o jeho služby záujem Chelsea aj Tottenham. Blues by potrebovali zalepiť dieru po odchode Antonia Rüdigera. V Spurs si zas Škriniara vyhliadol bývalý tréner Interu Milán Antonio Conte. Nad prestupom rodáka zo Žiaru nad Hronom špekuluje aj denník Evening Standard. Podľa neho by kapitán slovenskej reprezentácie mohol odísť do Chelsea na hosťovanie, opačnou stranou by putoval útočník Romelu Lukaku, ktorý má v talianskom veľkoklube výborné renomé. Škriniara chce jeden z najlepších tímov sveta: Vybuchne prestupová bomba? Ďalším bohatým tímom, ktorý údajne má záujem o služby robustného stopéra je francúzske PSG. Žiadna konkrétna ponuka síce ešte neleží na stole, no prípade úspešného dojednania by si Slovák zahral po boku hviezdneho Lionela Messiho či Kyliana Mbappého. Veľkou prekážkou by pre prípadných záujemcov mohla byť cena Milana Škriniara. Jeho hodnota na futbalovom trhu je totiž vo výške 65 miliónov eur.