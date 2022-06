Reakcie extrénerov futbalovej reprezentácie na boj o voľný flek: Kto nahradí Hamšíka?

Včerajším zápasom C-divízie Ligy národov proti Bielorusku odštartovala futbalová éra národného tímu bez Mareka Hamšíka (34). Dlhoročný kapitán sa rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru, čím pred trénerom Štefanom Tarkovičom (49) vyvstala naliehavá otázka, kým nahradiť 8-násobného top futbalistu Slovenska.

Hamšík bol lídrom mužstva v kabíne i na ihrisku. Svojou prítomnosťou a výkonmi dokázal strhnúť spoluhráčov. Na post tak­zvanej desiatky je niekoľko uchádzačov.

Nik z nich ho nemôže plnohodnotne zastúpiť. Pre Nový Čas najlepšie vystihol momentálnu situáciu Milan Lešický, bývalý tréner slovenskej dvadsaťjednotky: „Je naivné špekulovať, že niekto ihneď rovnocenne nahradí Hamšíka. Potrvá to najmenej rok, možno viac. Napriek jeho neúčasti očakávame od mužstva v Lige národov dominantný futbal a postup do B-divízie.“

Podľa Lešického by mal Tarkovič uvažovať pri výbere Hamšíkovho nástupcu nad niekým z trojice Lobotka - Weiss - Kucka. Všetci disponujú potrebnými skúsenosťami a herným prehľadom. „Viem, čo prežíval, ale zo zdravotných dôvodov musel urobiť tento krok. Prekvapil ma, že sa takto rozhodol. Nemôže to byť hocikto, čo prevezme jeho pozíciu v kabíne alebo na ihrisku. Nebude to jednoduché,“ povedal na margo náhleho reprezentačného konca Hamšíka a riešenia situácie Vladimír Weiss.

Bývalého kapitána a lídra tímu zaskakoval pri jeho neúčasti Ondrej Duda, ktorý hráva na tomto poste aj v bundesligovom Kolíne. Niekoľko jeho pokusov „oživiť“ Hamšíka dopadlo nepresvedčivo. Napriek tomu je podľa nás najvážnejším kandidátom na uvoľnený flek. V prípade, že ukáže väčšiu dávku hernej fantázie a cit pre spoluprácu s defenzívnymi stredopoliarmi i oboma krídelníkmi, môže znamenať prínos pre mužstvo a nebezpečenstvo pre súpera.

Dušan Galis, tréner SR (2003 - 2006)

- Osobnosť, akou bol Hamšík, je prakticky nenahraditeľná. Z možností, ktoré sú momentálne k dispozícii, by som sa namiesto neho rozhodol jednoznačne pre Lobotku. V Neapole nastupuje stabilne. Má skúsenosti a prehľad na ihrisku. Je to komplexný hráč. Vie podržať loptu, zaútočiť i poslať finálnu prihrávku. Duda je skôr hrotovým hráčom. Nemyslím si, že reprezentácia pôjde bez Hamšíka výkonnostne dole. Potrvá však nejaký čas, kým si hráči zvyknú na neúčasť Mareka v tíme i na jeho nástupcu. V Lige národov je teraz dosť času na otestovanie si novej situácie.

Ján Kocian, tréner SR (2006 - 2008)

- Do úvahy prichádza Vladimír Weiss. Na tejto pozícii hráva aj v Slovane. Adeptom je i Ondrej Duda, ktorý zaskakoval za Hamšíka pri jeho neúčasti. Ponuka sa dá rozložiť na viacerých, lebo možno príde k zmene herného systému. Potom by šance stúpli u Stana Lobotku alebo Juraja Kucku. To, či niekto dokáže Mareka nahradiť, ukáže až čas. Myslím si, že prednosť dostane Weiss, lebo má za sebou dobrú sezónu a momentálne je v lepšej forme. Má precíznejšiu kolmú prihrávku, zatiaľ čo silnejšia stránka Dudu je zakončenie. Obaja však majú potenciál.

Milan Lešický, tréner SR 21 (1993 - 1997)

- Hamšík lámal svojou hrou štatistické rekordy v Neapole i v reprezentácii. Inteligentný hráč a človek. Nekonfliktný, prirodzený vodca kolektívov, ktoré viedol. Čakalo sa, že jeho úlohu prevezme Duda alebo Rusnák. Napriek tomu, že dostali množstvo príležitostí, väčšinou sklamali. Zostáva veriť, že vrátia reprezentácii požičané. Tréner Tarkovič musí nájsť pre národný tím nový taktický variant s využitím dobre hrajúceho Lobotku, Weissa a skúseného Kucku. Samozrejme, aj ostatných. Najmä tých, ktorí sú v kluboch oporami a pravidelne hrávajú.

Prognóza Nového Času

Ondrej Duda 60 %

Vladimír Weiss 30 %

Stanislav Lobotka 10 %