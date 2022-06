Futbalová Senica sa chce proti neudeleniu licencie brániť: Odvoláme sa aj na UEFA či arbitráž!

Futbalová Senica je pobúrená. Nepáči sa jej, že odvolací orgán licenčného konania neudelil tradičnému účastníkovi Fortuna ligy pre nesplnenie infraštruktúrnych a finančných kritérií licenciu na budúci ligový ročník. Klub zo Záhoria však tvrdí, že fakty a realita sú úplne iné, ako boli odprezentované a slovenskému futbalu hrozí medzinárodná hanba. FK sa chce v nevyhnutnom prípade odvolať na UEFA, respektíve arbitráž v Lausanne.

K aktuálnej situácii, teda k faktu, že FK Senica nedostala licenciu na budúci ligový ročník, dal klub pripraviť dôkladnú právnu analýzu a podľa jej výsledku podnikne ďalšie kroky. Z pohľadu vedenia FK totiž môže ísť zo strany Licenčnej komisie Slovenského futbalového zväzu o tendenčné a účelové rozhodnutie. „Nebudeme sa teraz dopodrobna vyjadrovať k rozhodnutiu a hlavne dôvodom neudelenia licencie z dôvodu, že pripravujeme právny rozbor vzniknutej situácie,“ vyjadril sa pre portál zregionu.sk člen Dozornej rady FK Senica Peter Hasoň, ktorý pripúšťa, že klub bol v dlhodobej insolventnosti.

„Ale tento stav spôsobili dávno pred naším vstupom do klubu venezuelskí majitelia, ktorí klub nehorázne zadlžovali a napriek tomu licenciu opakovane dostávali. My sme výrazným spôsobom počas nášho polročného pôsobenia začali klub stabilizovať a vyplácať podlžnosti, a to aj napriek zlej globálnej situácii. Samozrejme, že SFZ o týchto investíciách prehľad mal,“ pokračoval Peter Hasoň.

A ako je to podľa neho s nesplnením infraštruktúrnych požiadaviek domáceho štadióna? „Disponujeme rozhodnutím komisie SFZ, že štadión používať môžeme a požiadavky spĺňame. Už z toho je vidieť, že sa odvolacia komisia nedostatočne zaoberala naším odvolaním, alebo mala nejaké iné dôvody, o ktorých môžeme teraz len špekulovať,“ dodal Hasoň.