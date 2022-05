Pamätná plaketa Courtoisa je už iba minulosťou: Fanúšikovia Atlética nemali zľutovanie

Reprezentačný brankár Belgicka získal „ušatú trofej“ vôbec po prvýkrát vo svojej kariére. Premiérovo mal k tomu našliapnuté v roku 2014, kedy ešte hájil farby madridského Atlética. „Vtedy to nevyšlo, ale teraz som na správnej strane histórie,“ povedal Courtois bezprostredne po víťaznom stretnutí.

Tieto slová poriadne rozhnevali fanúšikov jeho bývalého zamestnávateľa. Značne nespokojný bol aj 74-ročný prezident Atlética Enrique Cerezo. „Pokiaľ chcete odstrániť Courtoisovu plaketu pred štadiónom, vezmite sekeru a lopatu a odstráňte ju,“ odkázal Španiel priaznivcom.

Tí tomuto prianiu doslova vyhoveli. Plaketa Belgičana, ktorá symbolizuje tri odchytané sezóny a získaný titul, bola veľmi rýchlo odstránená. Pamiatka spred stánku Wanda Metropolitano je nateraz už iba minulosťou.

🚨🚨| Atletico fans have ripped off Courtois’ plaque from Wanda. #rmalive pic.twitter.com/IADXkhFb9p