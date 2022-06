Juraj Kucka skončil v anglickom Watforde a hľadá si nový flek: Weiss mi vyvolával, ale odolávam!

Žeby návrat domov? Je to už trinásť rokov, čo Juraj Kucka (35) zmizol zo slovenských futbalových trávnikov. Vtedy sa jednu sezónu ohrial v Ružomberku. Potom vymenil Liptov za stovežatú Prahu a v Sparte strávil dva užitočné roky. Po talianskych a tureckých angažmánoch si vlani splnil sen, keď sa dostal do anglickej Premier League. Získal ho Watford, ktorý sa však medzi elitou neudržal.

Pád žlto-čiernych do nižšej súťaže znamená aj koniec Kucku na Ostrovoch. Bojnický rodák si hľadá nový flek. „V Anglicku som si to užil. Bola to veľmi dobrá skúsenosť. Futbalová i životná. Videl som, ako to tam funguje. Verím, že som nesklamal. Hodnotím to pozitívne. Aj napriek tomu, že sa nám nepodarilo udržať v Premier League. V kabíne chýbal správny tímový duch,“ vysvetlil na zraze v Šamoríne.

Nič konkrétne sa mu zatiaľ nerysuje. Jeho reprezentačný spoluhráč Vladimír Weiss sa po dobrodružstvách v zahraničí vrátil domov a zakotvil v bratislavskom Slovane, ktorý zháňa posily pred štartom do Ligy majstrov.

Nemá Kucka v úmysle pripojiť sa k svojmu parťákovi z MS 2010 v Juhoafrickej republike? „Weiss (tréner, pozn. red.) mi vyvolával, ale odolávam,“ povedal s úsmevom. Vtipkovanie je namieste, keďže belasí stále nedoriešili otázku kouča.

Účinkovanie na našich ihriskách nevylučuje. Podbrezová, kde kedysi začínal, sa medzičasom opäť dostala do ligy. „Návrat na Slovensko si viem predstaviť. Nikdy som netvrdil, že nechcem doma hrať. Uvidím, aké budú možnosti. Všetko je otvorené.“ Za prioritu teraz považuje úspešný vstup reprezentácie do C-divízie Ligy národov, v ktorej za desať dní odohrá štyri zápasy.

Už tento piatok sa národný tím predstaví v srbskom Novom Sade proti Bielorusku, v pondelok privíta v Trnave málo známy Kazachstan. Krátko nato vybehne v Baku proti Azerbajdžanu a náročný blok zakončí odvetou s Kazachstanom v Nur-sultane. „Takýto nabitý program sme ešte nemali. Ani jedno mužstvo nie je z toho nadšené. Musíme sa s tým popasovať. Máme kvalitnejších hráčov v lepších ligách, no niekedy to nehrá úlohu. Nesmieme nikoho podceniť.“

Koniec Mareka Hamšíka v reprezentácii ho zaskočil. „Bol som z toho šokovaný. Jeho štýl hry bol jedinečný. Máme hráčov, ktorí ho musia nahradiť," dodal Kucka.

KUCKOVA FUTBALOVÁ DRÁHA

- rozbiehal sa v Podbrezovej

- dve sezóny si zahral v Ružomberku

- so Spartou Praha získal český titul

- v FC Janov odohral vyše 100 duelov

- bol aj súčasťou slávneho AC Miláno

- dva roky si odkrútil v Trabzonspore

- v Parme sa zdržal dve sezóny

- po zostupe opustil Watford