UEFA zverejnila najlepšiu jedenástku Ligy majstrov: Zastúpenie má iba päť klubov

Najlepším brankárom sa stal Thibaut Courtois. Hrdina finále nevynechal čo i len jedinú minútu z uplynulého ročníka Ligy majstrov. Do priestoru troch žrdí sa postavil celkovo trinásťkrát, pričom až v piatich prípadoch zatiahol roletu.

Defenzívne kvarteto má zastúpenie výhradne anglických celkov. Liverpoolske trio Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk a Andy Robertson dopĺňa stopér londýnskej Chelsea Antonio Rüdiger. Práve poslednému menovanému vyprší 30. júna zmluva a zakotviť by mal práve u čerstvého víťaza „ušatej trofeje“.

Stred poľa zastupuje Kevin De Bruyne, stredopoliar šampióna anglickej ligy Manchesteru City. Bilancia Belgičana činí dva góly a rovnaký počet asistencií. Spoločnosť mu robí víťaz Zlatej lopty z roku 2018 Luka Modrič a hráč neúspešného finalistu Fabinho.

Medzi najlepšou jedenástkou nechýba ani Kylian Mbappé. Francúz v tohtoročnej edícii Ligy majstrov šesťkrát skóroval a v štyroch prípadoch k tomu dopomohol spoluhráčom. Nechýba ani autor víťazného gólu finále Vinícius Junior. Elitnú zostavu uzatvára horúci kandidát na zisk Zlatej lopty, autor pätnástich presných zásahov Karim Benzema.

