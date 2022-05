Futbalista Realu Madrid to prepískol: Žartík na jeho sexi manželku mal rýchlu odozvu

Zavaril si! Futbalista Realu Madrid Federico Valverde (23) to pred sobotňajší finále Ligy majstrov trochu prepískol.

Uruguajský stredopoliar sa totiž pred zápasom s Liverpoolom (1:0) dosť necitlivo vyjadril na adresu svojej krásnej manželky.

"Čo by som dal za víťazstvo v Lige majstrov? Som ochotný obetovať veľa vecí, samozrejme, okrem môjho syna. Možno by som obetoval aj manželku. Len žartuje, ale dal by som za to naozaj veľa," vyjadril sa Valverade pre španielsky denník AS.

Futbalista má za manželku krásnu novinárku Minu Bonino, ktorá v minulosti absolvovala plastiku pŕs i zadku, aby sa presadila pred televíznymi kamerami. Na výrok svojho manžela zareagoval rýchlo, keď na sociálnu sieť zavesila status:

"Nesúdim ho. Tiež by som ho obetovala, keby to malo znamenať, že River Plate vyhrá ďalší Copa Libertadores," odvrátila úder sexi Mina.

Keďže Real napokon finále vyhral a získal trofej v Lige majstrov, je viac ako jasné, že po sobotňajšom večere je všetko zabudnuté a zamilovaný pár môže oslavovať a dovolenkovať...