Biely balet opäť na futbalovom tróne: Realu Madrid stačila jediná strela na bránku

Futbalisti Realu Madrid triumfovali v Lige majstrov. V sobotnom finále na parížskom Stade de France zdolali FC Liverpool 1:0 a najcennejšiu klubovú trofej na kontinente získali rekordný štrnástykrát v histórii. O ich víťazstve rozhodol gól Viniciusa Juniora v 59. minúte.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Prvý polčas patril herne i strelecky Liverpoolu, po strele Sadia Maneho v 21. minúte vytlačil brankár Thibaut Courtois loptu na žrď. V závere úvodnej štyridsaťpäťminútovky neuznali na druhej strane rozhodcovia gól Karima Benzemu pre ofsajd.

Aj po zmene strán bol aktívnejší anglický tím, no skvelý Courtois všetky jeho pokusy zlikvidoval a Vinicius z jedinej strely Realu na bránku zariadil víťazstvo španielskeho šampióna.

Zápas sa začal pre problémy s fanúšikmi s viac ako polhodinovým oneskorením. Európska futbalová únia (UEFA) krátko pred výkopom posunula úvodný hvizd "z bezpečnostných dôvodov".

Real dosiahol po zisku titulu v španielskej La Lige na ďalšiu významnú trofej v sezóne 2021/2022, v ktorej vybojoval aj víťazstvo v domácom Superpohári. Kouč španielskeho majstra Carlo Ancelotti sa ako prvý tréner v histórii predstavil v piatom finále Ligy majstrov a so štyrmi titulmi sa osamostatnil na čele tabuľky koučov s najviac prvenstvami v LM/EPM.

S AC Miláno triumfoval v rokoch 2003, 2007 a s Realom Madrid v roku 2014 i 2022. Tri tituly majú na konte Bob Paisley s Liverpoolom a Zinedine Zidane s Realom Madrid. Real na tróne pre európskeho klubového šampióna nahradil vlaňajšieho víťaza FC Chelsea. Uspel vo všetkých svojich ôsmich uplynulých finále LM.

Liverpool dlho siahal v sezóne na štyri trofeje, no napokon hu zakončil iba s dvoma. Na domácej scéne sa tešil z triumfu v Pohári FA i v Ligovom pohári, v Premier League zaostal za majstrovským, Manchestrom City o jediný bod a v Lige majstrov prehral vo finále. V LM/EPM má naďalej šesť titulov z rokov 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 a 2019.

Liverpool prehral s Realom aj predchádzajúce vzájomné finále o "ušatú" trofej v roku 2018. Jeho šnúra bez prehry sa zastavila na méte 18 zápasov, predtým naposledy podľahol ešte v marci v domácej osemfinálovej odvete LM Interu Miláno 0:1.

Kanonier Realu Karim Benzema sa vo finále strelecky nepresadil, ale s 15 gólmi v 12 zápasoch sa stal najlepším strelcom Ligy majstrov v tejto sezóne. O dva menej dosiahol Robert Lewandowski z Bayernu Mníchov, top kanonier Liverpoolu bol Mohamed Salah s ôsmimi presnými zásahmi. Benzema nastrieľal vo svojej mimoriadnej sezóne celkovo 44 gólov v 46 stretnutiach.

Pôvodne sa malo finále uskutočniť na štadióne Krestovskij v Petrohrade, po invázii na Ukrajinu však Európska futbalová únia (UEFA) zbavila Rusov usporiadateľského práva.



Finále Ligy majstrov UEFA 2021/2022 - Stade de France, Paríž

FC Liverpool - Real Madrid 0:1 (0:0)

Gól: 59. Vinicius. Rozhodovali: Turpin - Danos, Gringore (všetci Fr.), ŽK: Fabinho, 80.698 divákov

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson - Henderson (77. Keita), Fabinho, Thiago Alcantara (77. Firmino) - Salah, Mane, Diaz (65. Jota)

Real: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Modrič (90. Ceballos), Casemiro, Kroos - Valverde (85. Camavinga), Benzema, Vinicius Junior (90.+3 Rodrygo)

Liverpool nastúpil na finále aj s dvojicou uzdravených stredopoliarov Fabinhom a Thiagom Alcantarom a začal aktívnejšie. Už v prvej minúte musel hasiť nebezpečne vyzerajúcu akciu na hranici vlastnej šestnástky Alaba.

Na druhej strane nepustil Viniciusa k zakončeniu z ľavej strany Alexander-Arnold. Obrany oboch tímov pracovali v úvodnej štvrťhodine spoľahlivo, až v 16. minúte musel prvý brankársky zákrok finále predviesť Courtois. Ten zneškodnil pokus Salaha z piatich metrov po prieniku Alexandra-Arnolda do pokutového územia.

O chvíľku neskôr skúšali šťastie Fabinho a opäť Salah. V 21. minúte Courtois končekmi prstov pravej ruky vytlačil na žrď strelu Maneho. Liverpool mal herne jasne navrch, po polhodine hry viedol na strely 7:0 (4:0 do priestoru bránky).

Anglický vicemajster prehustil stred poľa a súpera prakticky nepúšťal do blízkosti svojej bránky. Real to potom v 31. minúte vyskúšal dlhou kolmicou cez "pavučinu" na Viniciusa, v poslednej chvíli ho do brejku nepustil Alexander-Arnold.

Na druhej strane sa tretím streleckým pokusom prezentoval aktívny Salah, jeho hlavička však mierila presne do rúk Courtoisa. Hendersonova delovka po rohovom kope bola potom značne nepresná. Real nemal v prvom polčase ani jednu strelu na bránku, napriek tomu mohli ísť do kabín s náskokom - v 43. minúte sa v šestnástke uvoľnil Benzema, lopta mu odskočila, no od Valverdeho sa k nemu dostala naspäť a poslal ju do siete. Arbitri však gól po konzultácii s VAR neuznali.

Druhý polčas odštartoval náznakom ďalšej príležitosti Liverpoolu, tiesnený Diaz sa však na vzdialenejšej žrdi nedostal ku hlavičke po centri Alexandra-Arnolda. "The Reds" pokračovali vo vysokom tempe, Thiago blízko bránky iba tesne nedočiahol na prudkú loptu z pravej strany a Courtois ju tak mohol odvrátiť do bezpečia.

Liverpool sa v 58. minúte márne dožadoval penalty po strele Salaha a "údajnej" ruke Alabu a už o minútu neskôr udrelo na druhej strane. Real zaútočil po pravej strane, Valverde poslal z rohu šestnástky prudkú loptu, ktorá sa na päťke dostala k úplne voľnému Viniciusovi a ten do odkrytej bránky otvoril skóre - 0:1.

V 65. minúte opäť úradoval Courtois, ktorý efektným zákrokom znemožnil vyrovnať Salahovi po jeho strele k pravej žrdi. Belgický brankár uspel v súboji s číhajúcim Salahom aj o päť minút neskôr, na opačnej strane ihriska Konate v poslednej chvíli zabránil v strele Viniciusa z hranice šestnástky.

Liverpool sa ďalej snažil zmazať manko, striedajúci Jota však nedokázal zasiahnuť strieľanú prihrávku Alexandra-Arnolda. Štvrťhodinu pred koncom mohol pridať Real druhý gól, po štandardke obrana jeho súpera "zaspala", no Casemiro v prečíslení v šestnástke nedokázal poslať loptu ani na jedného zo spoluhráčov.

Courtois "čaroval" aj na začiatku záverečnej desaťminútovky, keď zneškodnil teč Jotu zblízka i krížnu strelu Salaha. Striedajúci Ceballos v nadstavení do otvorenej obrany mohol poistiť triumf Realu, ten si však v závere cenný triumf postrážil.