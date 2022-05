Útočník Ladislav Almási prekonal v Baníku Ostrava všetky očakávania: Otestuje ho Celtic!

Vletel do českej ligy ako raketa! Majiteľ futbalového Baníka Ostrava Václav Brabec (50) dobre vedel, čo robí, keď neváhal vysoliť za Ladislava Almásiho (23) pol milióna eur, najvyššiu prestupovú investíciu od prevzatia klubu. Slovenský útočník potvrdil správnosť jeho rozhodnutia hneď v prvej sezóne - so 16 gólmi bol tretím najlepším strelcom súťaže a výrazne potiahol Baník ku konečnému 5. miestu.

Takmer dvojmetrový obor s číslom dresu 99 si expresne urobil najlepšiu možnú reklamu. Polrok pred príchodom na sever Moravy ešte hosťoval ako kmeňový hráč Ružomberka v ruskom tíme Achmat Groznyj a netušil, akým smerom sa bude uberať jeho kariéra.

V Ostrave už žiari šťastím. „Pred sezónou by som bol spokojný s desiatimi strelenými gólmi. Podarilo sa o šesť viac, čo je super. Na českú ligu je to dobré číslo. Som mladý, stále sa môžem zlepšovať,“ povedal Laco pre Nový Čas.

Baník patrí k tímom v priemere s najvyššou diváckou návštevnosťou. Slovenského Zlatana Ibrahimoviča si fanúšikovia rýchlo obľúbili. V hlasovaní ho zvolili za top hráča mužstva i najväčšie prekvapenie sezóny.

Konkurencia však zbystrila pozornosť a na Almásiho si brúsi zuby Slavia Praha. „Neriešim to. To má na starosti môj manažér. Chcem sa posúvať vyššie, no nemám teraz v úmysle hľadať nasilu nový klub. V Ostrave som spokojný. Uvidíme, čo príde.“

Po dobre odvedenej robote si na pár dní odskočil zrelaxovať do Dubaja, od štvrtka sa už pripravuje v Šamoríne s reprezentáciou na júnový štart v Lige národov. Baník si tento rok pripomína 100. výročie založenia klubu.

K oslavám prispeje aj prestížny prípravný zápas so slávnym Celticom Glasgow v júli vo Vítkoviciach. „Teším sa, že si to užijem, keďže v ňom nepôjde o body. Pre obidva kluby to bude dobrý test pred novou sezónou. Aj preto príde Celtic asi v plnej sile.“

Almásiho čaká čoskoro výzva, akú ešte nezažil. Reprezentácia odohrá v C-divízii Ligy národov v priebehu 10 dní až 4 zápasy – s Bieloruskom, Azerbajdžanom a dvakrát s Kazachstanom.

„Bude to náročné. Už aj preto, lebo je po sezóne a hráči sa rozliezli na dovolenky. Teraz sa musíme rýchlo dostať znovu do toho. Pred nami stoja nezvyčajní súperi. Neviem, čo mám od nich čakať,“ prezradil Almási.

JEHO PRVÁ SEZÓNA V BANÍKU

- odohral 32 ligových zápasov

- na ihrisko sa nedostal tri razy

- v základe nastúpil 22-krát

- dal 16 gólov, na 2 prihral

- dostal 3 žlté a 1 žlto-červenú kartu

- u fanúšikov bol top hráčom tímu