Futbalová Trnava sa zahalila do čiernej: Zomrel rekordér († 77) Spartaka v európskych pohároch

Vo veku 77 rokov zomrel bývalý slovenský futbalista Dušan Kabát. Informáciu priniesol oficiálny web Spartaka Trnava.

Rodák zo Serede je v európskych pohároch trnavským rekordérom – naskočil do 34 stretnutí a svoje konto obohatil o 7 gólov. So Spartakom získal päť majstrovských titulov (1968, 1969, 1971, 1972, 1973). Za „bílych andelov“ naskočil celkovo do 285 zápasov, v ktorých sa 38-krát gólovo presadil.

Dušan Kabát bol takisto 24-násobným slovenským futbalovým reprezentantom. V najcennejšom drese sa gólov presadil dvakrát. Odohral celú kvalifikáciu na MS 1970 v Mexiku, avšak miestenka do záverečnej nominácie mu iba tesne ušla.

Profesionálnu hráčsku kariéru musel zo zdravotných dôvodov ukončiť v pomerne mladom veku. Po rozvode s manželkou žil na hranici biedy v českej metropole Praha.