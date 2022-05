Zaplatili tisíce, no finále naživo neuvidia: Fanúšikovia Liverpoolu sa stali obeťami podvodníkov

Desiatky fanúšikov Liverpoolu sa stali obeťami podvodníkov. Vstupenky na finále Ligy majstrov totiž nakupovali na podvodnom serveri a vrchol sezóny proti Realu Madrid naživo neuvidia.

Medzi hŕstkou nešťastníkov, ktorí prídu o obrovský zážitok a rovnako nemálo peňazí je aj anglický fanúšik Mcdonald. „Kúpili sme si devätnásť vstupeniek po tisíc libier,“ prezradil pre liverpoolský denník Echo.

„Spočiatku to vyzeralo úplne normálne, vôbec by mi to nenapadlo,“ pokračoval smutný priaznivec. Podobne ako ostatné obete podvodu, aj on rýchlo pochopil, že niečo nie je v poriadku. „Keď som chcel zavolať predajcovi vstupeniek, zistil som, že číslo vôbec neexistuje.“

Podvodníci telefónne číslo zrušili a zmazali si takisto účty na sociálnych sieťach. Desiatky priaznivcov Liverpoolu teraz veria v pomoc polície. Podfukári špecializujúci sa na internetovú kriminalitu však využívajú sofistikované nástroje a muži zákona preto bývajú častokrát bezradní.