Jeden z najväčších českých talentov je krok od prestupu do Nemecka: Ktorý klub ho ulovil?

Český futbalista Adam Hložek (19) je blízko prestupu do Nemecka.

Talentovaný hráč Sparty Praha by sa mal futbalovo presťahovať k spoluhráčovi z reprezentácie. O Hložeka totiž majú záujem v Leverkusene, kde pôsobí aj Patrik Schick. 19-ročný futbalista absolvoval v Bayere zdravotnú prehliadku a k prestupu stačí dotiahnuť len detaily.

Čiastka, ktorú by mal Leverkusen Sparte za českého talenta zaplatiť je podľa iblesk.sk 18 miliónov eur. Výška výkonnostných bonusov by mala byť okolo 9 miliónov. Veľký balík peňazí by mal prísť na Letnú aj po následnom predaji Hložeka (30% z čiastky, prípadného ďalšieho prestupu). Zmluva Čecha a nemeckého klubu by mala byť do rokov 2027.