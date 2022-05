Bližšie Európskej konferenčnej ligy je Trenčín: Žilina nezužitkovala výhodu domáceho prostredia

Futbalisti AS Trenčín postúpili do finále fortunaligovej baráže o Európsku konferenčnú ligu.

V prvom semifinálovom stretnutí vyhrali v Žiline 2:0. O góly sa postarali tesne pred polčasom Samuel Kozlovský a krátko po zmene strán Njegoš Kupusovič.

Trenčín sa vo finále (piatok o 20.00 h) stretne s víťazom druhého utorkového súboja medzi Dunajskou Stredou a Liptovským Mikulášom.



semifinále play off FL o EKL:

MŠK Žilina - AS Trenčín 0:2 (0:1)

Góly: 44. Kozlovský, 50. Kupusovič. Rozhodcovia: Smolák - Poláček, Jekkel, ŽK: Mráz, Addo - Stojsavljevič.

MŠK Žilina: Belko - Anang (45. Kopásek), Kopas, Nemčík - Arameyaw (46. Šnajder), F. Mráz, Myslovič (68. Addo), Owusu (46. Rusnák) - Kaprálik, Ďuriš (85. Slebodník) - Iľko

AS Trenčín: Iliev - Yem, Pirinen, Stojsavljevič, Kozlovský - Bainovič - Azango, Hollý, Kadák (81. Lavrinčík), Kmeť (81. Soares) - Kupusovič (86. Jendrišek)



Hostia boli od začiatku aktívnejší a nadviazali na úspešné výkony zo záveru nadstavbovej časti FL, keď jasne vyhrali skupinu o 7. - 12. miesto. V 7. minúte sa uvoľnil na pravej strane Azango, ale jeho strela z uhla nenarobila Belkovi veľké problémy. Nasledoval však roh a Hollý trafil do brvna.

Trenčín mal ďalšiu veľkú šancu v 23. minúte, opäť hlavičkoval Hollý, no vyznamenal sa Belko. Po polhodine hry pohrozili aj domáci a Iľkov pokus sa obtrel o žrď. Vzápätí vyškriabal Iliev dobrú strelu Mráza. Skóre sa zmenilo tesne pred odchodom do šatní. Kozlovský si nabehol na roh Kadáka a hlavou poslal svoj tím do vedenia.

Hostia ho zdvojnásobili hneď po zmene strán. V 50. minúte sa dostal k strele Kmeť a jeho pokus sa odrazil od Kupusoviča do siete - 0:2. Trenčania tak potvrdili prevahu v držaní lopty i ofenzíve a v ďalších minútach si bez problémov strážili náskok.

V 64. minúte opäť vypálil Kadák a o tri neskôr minul z dorážky Kupusovič. V závere mali ešte oba tímy dobré šance, ale gól už nepadol a Trenčín sa tešil z postupu.