Nevedeli ho vynachváliť, teraz je terčom kritiky: Je český kapitán Souček na odchode z West Hamu?

Český reprezentačný kapitán Tomáš Souček je terčom kritiky fanúšikov West Hamu. Ešte v minulej sezóne pritom patril medzi jedného z najväčších obľúbencov priaznivcov anglického celku.

Portál The Athletic prišiel s informáciou, že českému stredopoliarovi chcelo vedenie „kladivárov“ ešte vo februári predĺžiť zmluvu o ďalšie štyri roky. Situácia sa však zmenila a na tomto kroku už West Ham až tak netrvá.

Tomáš Souček má aktuálne s klubom zmluvu do roku 2024. Niektorí fanúšikovia by ho už ale radi videli inde. „Nevie nahrávať, hrať s loptou, spomaľuje našu hru a nemá dobrý prvý dotyk. V minulej sezóne aspoň skóroval, ale tento rok to už nezvláda,“ napísal jeden z nich na Twitteri, pričom s ním súhlasili takisto ďalší.

Trhová hodnota kapitána reprezentácie Česka je momentálne na úrovni 45 miliónov eur. Záujem o neho v ostatných dňoch prejavil napríklad taliansky gigant Juventus Turín.