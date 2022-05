Hamšíka vytiahol prvý raz do repre tréner Kocian: Bol poslušný bažant

Dal mu príležitosť, hoci ho takmer nepoznal! Tréner Ján Kocian (64) prevzal futbalovú reprezentáciu v roku 2006 po tom, čo viedol nemecké kluby Erfurt a Siegen. Po návrate domov si urobil rýchly prehľad o hráčoch, ktorých nominoval do tímu. Na prvú akciu roka 2007, prípravný duel proti Poľsku, dostal premiérovú pozvánku aj Marek Hamšík (34).

Ešte ani nie 20-ročný mladík hrával v Brescii, účastníkovi talianskej Serie B. „O Marekovi som dovtedy nič nevedel. Príliš skoro odišiel do zahraničia. Upozornil ma na neho jeho manažér Juraj Vengloš. Spolu sme sa za ním vybrali, aby som si urobil svoj názor,“ prezradil Kocian pre Nový Čas.

To, čo videl na mieste činu, ho ohúrilo. Hamšík si už vtedy smelo razil cestu na futbalový vrchol. „Upútalo ma, že bol zdravo drzý. Nebál sa, dobre čítal hru. Vedel ju zrýchliť hneď prvou prihrávkou, alebo v prípade potreby loptu rozumne podržať. Zahrával aj štandardné situácie. Fúúúha, hovoril som si, už v takom mladom veku má v tíme solídnu pozíciu.“

Číro na hlave ešte nenosil, náušnicu v uchu však áno. Už vtedy mal sklony k miernej extravagancii. Nemalo to však negatívny vplyv na vývoj jeho kariéry. „Na začiatku nebol hráčom základnej zostavy. Naskakoval ako náhradník. Svoju pozíciu si musel vydupať kvalitou. Vyskytli sa situácie, že bol v nominácii, no nedostal sa na súpisku,“ spomína Kocian.

Zlom nastal podľa neho v prípravnom zápase s Nemeckom, kde vytvoril fantastickú dvojicu so Zdenom Štrbom, ktorá neskôr žiarila na MS 2010 v JAR.

Hamšík rýchlo a správne pochopil, že v kabíne to funguje ako na vojne. Starší a skúsenejší hráči sú hore a mladíci sa musia učiť. „Marek bol poslušný bažant,“ tvrdí Kocian.

„Nebol z tých, ktorí by frflali, alebo sa nechceli prispôsobiť. Je to čistý charakter. Problémy s ním v mužstve nikdy neboli.“ Dnešný tréner Zlatých Moraviec priznal, že ešte nečakal jeho koniec v repre. „Zaskočilo ma to, lebo Marek má stále kvalitu. Telo sa však nedá oklamať a vypýta si svoju daň.“