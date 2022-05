Tvrdé jadro Hajduku Split nepozná hranice: Tiežfanúšikovia z Chorvátska napadli policajtov

Policajti ako varovanie použili aj ostrú muníciu, pri incidente sa zranili dvaja fanúšikovia a približne dvanásť príslušníkov polície. Nikto z nich neutrpel život ohrozujúce poranenia.

Po sobotňajšej prehre Splitu 1:3 na ihrisku Dinama Záhreb polícia sprevádzala kolónu autobusov s fanúšikmi Hajduku preč z mesta. Skupina fanúšikov sa rozhodla zablokovať hlavnú cestu a zaútočila na policajtov.

🇭🇷 After derby match between Dinamo Zagreb and Hajduk Split, Torcida clashed with police on a highway. Police use guns and two Hajduk fans were injured.

So far police arrested 40 members of Torcida Split.

