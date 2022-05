Lipsko prvýkrát v klubovej histórii triumfovalo v nemeckom ligovom pohári, keď si vo finále poradilo s Freiburgom. Na oslavy s trofejou si však museli chvíľku počkať, pretože po dramatickom penaltovom rozstrele mali záchranné zložky plné ruky práce.

Jeden z fotografov totižto vedľa hracej plochy skolaboval a lekári museli okamžite zasiahnuť. Tribúny sa na niekoľko minút ponorili do mrazivého ticha. Všetkých prítomných fanúšikov upokojila až správa hlásateľa, že pacient je v stabilizovanom stave a bude bezpečne prevezený do nemocnice. To na Olympijskom štadióne v Mníchove vyvolalo búrlivé ovácie a futbalisti Lipska si s menším oneskorením mohli naplno vychutnať oslavy historickej trofeje.