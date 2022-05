Obrovský zvrat! PSG boj o hviezdneho Mbappého nevzdáva: Pre koho sa napokon Francúz rozhodne?

Parížsky veľkoklub boj o svoju hviezdu nevzdáva. Francúzovi ponúklo vedeniu tímu plat a podmienky, ktoré sa jednoducho neodmietajú. Novinár Gianluca Di Marzio zo Sky Sports v piatok informoval, že Mbappé je blízko podpisu kontraktu s PSG.

#Mbappe is now close to stay in @PSG_inside and renew his contract @SkySport @SkySports @SkySportsNews

Onedlho prišiel s podobnou informáciou aj žurnalista Tancredi Palmieri, ktorý doplnil, že Parížania ponúkli Francúzovi 60 miliónov eur a podpisový bonus vo výške 120 miliónov. Touto ponukou finančne predbehli „biely balet“ o polovicu.

So apparently the PSG offer to Mbappé is 60m€ net per year, on which to add a 120m€ signing bonus, which divided for the 5 years contract makes it a more than staggering 84m€ net per year, which would destroy previous all-time salary record by 40%!