Hrôzostrašné zábery! Chuligáni z Frankfurtu ešte pred finále zaútočili na fanúšikov Glasgowu Rangers

Zatiaľ čo sa až 50 000 fanúšikov futbalu zišlo na domácom štadióne Frankfurtu, aby spoločne sledovali finálový prenos, iní odcestovali priamo na miesto diania. Podľa odhadov do Španielsko prišlo až neuveriteľných 150 000 priaznivcov oboch tímov.

Medzi nimi prišli aj známi chuligáni, ktorí na seba upozornili ešte pred úvodným výkopom. Na internete sa objavilo viacero zarážajúcich záberov divokého správania väčšiej skupinky fanúšikov Frankfurtu, ktorí vo štvrti San Bernardo nabehli na podporovateľov Rangers sediacich a popíjajúcich v bare. Po hromadnej roztržke ostala za oboma tábormi poriadna spúšť.

