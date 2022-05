Na chvíľu mu pomohol zabudnúť! Ukrajinec Zinčenko sa stretol s mladým krajanom

Ukrajinec Oleksandr Zinčenko sa rozhodol pozvať 10-ročného začínajúceho futbalistu na tréning anglického klubu Manchester City.

Ako referuje web manchestereveningnews.co.uk, tento chlapec nedávno utiekol pred agresiou, ktorú na Ukrajine rozpútalo Rusko. "Toto je Andrij. Má 10 rokov a dnes je už v bezpečí," uviedol Zinčenko na Instagrame.

"Ako väčšina Ukrajincov, aj on a jeho rodina boli pre vojnu nútení opustiť svoje domovy. Pred 75 dňami tento chlapec sníval o tom, že sa stane futbalistom a bezstarostne trénoval so svojím tímom. Dnes sníva len o jednej veci - o mieri v našej krajine," dodal 25-ročný Zinčenko, ktorý do mužstva "Citizens" zamieril po ME 2016.

Zinčenko spolu s ďalšími krajanmi v anglickej Premier League, Andrijom Jarmolenkom z West Hamu United a Vitalijom Mykolenkom z Evertonu, často verejne opakujú svoju túžbu po mieri vo svojej rodnej krajine.

„Veľmi ma bolí, že pre vojnu je dnes na Ukrajine veľa detí ako Andrij. Zbavený detstva a čo je horšie - života,“ poznamenal Zinčenko.

Od februárového vypuknutia ruskej invázie utieklo z Ukrajiny do Spojeného kráľovstva viac ako 19 500 obyvateľov Ukrajiny.