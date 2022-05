Obrovská chyba brankára Chovana stála Slovan double: Novým pohárovým kráľom Spartak Trnava

Futbalisti FC Spartak Trnava triumfovali v Slovenskom pohári 2021/2022. V nedeľňajšom finále Slovnaft Cupu na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave zdolali ŠK Slovan Bratislava 2:1 po predĺžení. Získali tretiu pohárovú trofej v ére samostatnosti po rokoch 1998 a 2019.

Slovan sa ujal vedenia krátko po zmene strán zásluhou Alena Mustafiča, Spartak však vzápätí vyrovnal po vlastnom góle Vernona de Marca. O výsledku rozhodol v 114. minúte striedajúci Dyjan Azevedo, ktorý skóroval po hrúbke bratislavského brankára Adriána Chovana.



ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 1:2 pp (1:1, 0:0)

Góly: 50. Mustafič - 52. De Marco (vlastný), 114. Azevedo. ŽK: Mustafič, Barseghjan, Kankava, Šaponjič, Abena - Škrtel, Savvidis, Bukata, Tumma, Takáč, Grič, Čurma. Rozhodovali: Ziemba - Vorel, E. Weiss, 10.411 divákov



Slovan: Chovan - Hrnčár, Kašia, Abena, De Marco - Kankava, Rabiu - Čavrič (10. Barseghjan), Mustafič (112. Holman), V. Weiss ml. (76. Green) - Šaponjič (112. Zmrhal)

Trnava: Takáč - Bukata (90.+1 Koštrna), Čurma, Škrtel, Tumma, Mikovič (70. Kozak) - Grič, Savvidis (106. Azevedo), Procházka (119. Kóša), Yusuf (106. Iván) - Ristovski

Obaja rivali vstúpili do derby oduševnene, no úvodu stretnutia chýbali gólové príležitosti. Spartak nevyužil priamy kop, ktorý mal k dispozícii po faule Weissa v blízkosti šestnástky. Na opačnom konci sa do pokutového územia prebil Čavrič, v sklze však veľmi nešťastne spadol a z ihriska ho museli odniesť na nosidlách a so zafixovaným krkom.

Už v 10. minúte musel Slovan striedať, Čavriča nahradil Barseghjan. Prvú strelu do priestoru troch žrdí vyslal De Marco po odrazenej lopte, s nedôrazným zakončením nemal Takáč ťažkosti. Strelecky najproduktívnejší tím fortunaligovej sezóny si meral sily s najpevnejšou defenzívou a podľa toho aj vyzeral obraz hry.

Slovan sa snažil byť aktívnejší a tvoriť, ale narážal na prehustenú a konsolidovanú trnavskú obranu. Po polhodine hry sa pri rozohrávke nechal odzbrojiť Abena, Yusuf získal loptu a mieril na Chovana, no dostal sa z uhla.

Väčšie problémy narobil brankárovi Grič krížnou strelou, za ktorou sa Chovan musel riadne natiahnuť. Pred prestávkou nedotiahli "belasí" kombinačnú akciu vo finálnej fáze, center preletel cez šestnástku bez adresáta. V nadstavenom čase prvého polčasu si Grič nechal ujsť ďalšiu možnosť, keď v otvorenom priestore nespracoval loptu.

Kým v úvodnom dejstve sa márne čakalo na otvorenie skóre, na začiatku druhého polčasu padli veľmi rýchlo hneď dva góly. V 50. minúte operoval na hranici pokutového územia Weiss, jeho strelu zblokoval Ristovski, ale len k Mustafičovi, ktorý volejom umiestnil loptu k žrdi.

Prešli slabé dve minúty a "andeli" odpovedali. Mikovič na dva razy odcentroval z ľavého krídla, Bukata si nabehol a jeho hlavička skončila s prispením dotyku De Marca v sieti. Blesková pasáž pomohla obnoviť náboj duelu a najmä Bratislavčania sa chceli opäť dostať do vedenia.

Na oboch stranách však pribúdali aj fauly a žlté karty. Spartak sa nenechal "zblázniť", vrátil sa k vyčkávacej taktike a pozorne bránil. V 76. minúte Slovan druhýkrát v zápase nútene striedal, Weiss mal kŕče a vymenil ho Green. Po krátkej pauze, ktorú spôsobil dym zo svetlíc na tribúnach, sa základný čas dohral bez rozhodujúceho zásahu.

Pokračovalo sa v predĺžení a po tlaku Slovana sa do protiútoku vyrútil Spartak, Ristovski však spomalil a následná prihrávka popred bránku nenašla adresáta. Chovan vyrazil strelu Yusufa z ostrého uhla. Z rohového kopu rozohrali Bratislavčania signál nakrátko, Rabiu poslal oblúčik do šestnástky, Kašia predĺžil loptu a Green v sľubnej pozícii hlavičkoval mimo.

V druhej časti predĺženia zakombinovali čerství Holman so Zmrhalom, so strelou druhého menovaného si poradil Takáč. Jeho náprotivok Chovan potom spravil osudnú chybu, keď mu vypadla nie príliš prudká strela Ivána, a striedajúcim trnavským hrdinom sa stal Azevedo, ktorý hlavičkou dorazil loptu do bránky. Na konci Holman prestrelil v poslednej šanci Slovana na vyrovnanie.