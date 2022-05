Tréner ukrajinskej reprezentácie hromží: Ročný trest pre Rusov?! Nemajú vôbec právo súťažiť

Od organizácie UEFA a FIFA dostalo Rusko ročný trest. S týmto rozhodnutím nesúhlasí tréner ukrajinskej futbalovej reprezentácie Oleksandr Petrakov.

Podľa šéfa ukrajinskej reprezentačnej lavičky by mal byť trest omnoho prísnejší. „Zabíjajú naše ženy, deti, ničia naše mestá. Nemajú právo súťažiť v športe,“ povedal svoj názor na rozhodnutia FIFA a UEFA Petrakov.

Podľa rozhodnutia týchto organizácií budú ruské kluby v nasledujúcom ročníku chýbať v Lige majstrov, Európskej lige a Európskej konferenčnej lige. „Mali by dostať zákaz minimálne na päť rokov. Jeden je málo,“ pokračoval hlavný tréner Ukrajiny.

„Pokiaľ nezastavíme ich agresiu, prídu do iných častí Európy. Nie je to mierumilovný národ. V športe by na to mali doplatiť,“ zakončil svojím názorom na ruskú inváziu voči Ukrajine.