Obranca Podbrezovej Boris Godál mieri s klubom medzi futbalovú elitu: Na oslavách opráši bubenícke umenie!

Harmonika, ozembuch, perkusie a bicie. Všetky tieto nástroje môžu v najbližšej dobe rozozvučať kabínu futbalistov Podbrezovej, ktorá má po víkendovej výhre 5:3 na pôde žilinského béčka namierené do najvyššej súťaže. V prípade postupu by si mohol za bubny sadnúť jeden z najskúsenejších hráčov klubu Boris Godál (34), ktorý bol v minulosti dokonca členom hudobnej skupiny.

Podbrezová mieri za svojím veľkým cieľom a do konca jeho splnenia jej chýba už málo. V posledných dvoch zápasoch proti Bardejovu a béčku Slovana jej stačí na postup do najvyššej súťaže získať iba jeden bod.

„Nerád by som hovoril o už istej veci, ale sme naozaj blízko k postupu. Počkajme teda ešte na definitívu,“ povedal pre Nový Čas skúsený obranca Boris Godál, ktorý pripustil, že v prípade osláv by opäť po rokoch oprášil svoje bubenícke umenie.

„Sme celkom hudobné mužstvo. Máme harmonikára, ktorý vie zohnať ozembuch, ďalší má perkusie a ja by som teoreticky mohol po rokoch opäť sadnúť za bicie,“ pokračoval s úsmevom Boris.

Bývalý obranca Trenčína, Trnavy, ktorý legionárčil aj v poľskom Zaglebie Lubin či cyperskom AEL Limassol, bol v minulosti členom skupiny, v ktorej hrával aj so svojím bratom.

„Ten v nej hrá na gitaru doteraz. Ja si môžem tak klopkať po kolenách. Bicie som musel odložiť kvôli nedostatku času. Futbalová kariéra, rodina a stavba domu ma dosť zamestnávali. Takže sú teraz schované u rodičov, ale, ako sa hovorí, nikdy nehovor nikdy,“ zastrájal sa.

„Prvé bicie mi kúpil otec za 500 korún. Musel som si ich sám zložiť, drôtovať, neskôr sme s bratom vrazili do aparatúry podstatne viac peňazí. Bavilo ma to, bol to taký môj relax. Najčastejšie sme hrali punk rock,“ uzavrel.