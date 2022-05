Ronaldo sa súkromne stretáva so Sirom Alexom Fergusonom: Čo spolu riešia?

Podľa najnovších špekulácií by mal Cristiano Ronaldo opustiť Old Trafford iba rok po šokujúcom návrate k „červeným diablom“. Podstatnú rolu pri udržaní Portugalca v United by však mohol zohrať jeho starý šéf Sir Alex Ferguson.

Cristiano Ronaldo mal o svojej budúcnosti v Manchesteri United diskutovať so svojím bývalým trénerom Sirom Alexom Fergusonom na sérii súkromných stretnutí. Podľa informácií denníka Mirror sa táto dvojica počas problémovej sezóny pravidelne stretáva pri šálke čaju. Legendárny tréner United a jeden z najlepších futbalistov súčasnosti bývajú blízko seba v metropolitnom grófstve Cheshire. Práve Ferguson sa zaslúžil o to, že 37-ročný stroj na góly sa minulé leto vrátil do klubu. Táto dvojica mala vždy blízky vzťah, preto sa predpokladá, že ikonický kouč by bol rád, keby Ronaldo zotrval na Old Trafford aj v budúcej sezóne. Nestarnúci kanonier vsietil v tomto ročníku už 24 gólov, vrátane dvoch hetrikov, čo pritiahlo pozornosť Realu Madrid, kde už kedysi pôsobil.