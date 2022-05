Jürgen Klopp po domácej remíze zaskočil priaznivcov Liverpoolu: Zisk titulu je podľa neho nereálny

Futbalisti FC Liverpool si skomplikovali cestu za titulom v anglickej Premier League, keď v sobotňajšom stretnutí 36. kola doma len remizovali s Tottenhamom Hotspur 1:1.

Zverenci Jürgena Kloppa prehrávali po góle Kórejčana Sona z 56. min. Bod zachránil v 74. min. Luis Diaz. Liverpool sa síce bodovo vyrovnal Manchestru City a mal po sobote lepšie skóre, no „belasí" majú pred sebou ešte nedeľný domáci súboj s Newcastlom, v ktorom budú jasným papierovým favoritom.

„The Reds" nezabodovali naplno na svojom štadióne prvýkrát od februára. „Očakávaný zápas. Pri individuálnej kvalite a hernom pláne, ktorý Tottenham má, bolo jasné, že to bude dnes pre nás zložité. Inkasovaný gól nám pochopiteľne nič neuľahčil. Úprimne, s mnohými vecami som z dnešného zápasu spokojný. Mali sme veľmi dobrý štart do duelu, vypracovali sme si tlak. Kvalitne a rýchlo sme si prihrávali, no nedali sme gól. S energiou sme vstúpili aj do druhého dejstva, no inkasovali sme. Chlapci zachovali pokoj, no súper v závere lietal po ihrisku, blokoval strely a dosiahol na túžobný výsledok," ocenil kvality súpera Klopp, ktorého slová prevzala TASR z oficiálnej stránky klubu.

Liverpoolčania bojujú okrem domácej súťaže ešte na ďalších troch frontoch a môžu dosiahnuť na historický zisk štyroch trofejí. Nemecký kouč ale opätovne upozornil, že triumfovať v Premier League je nesmierne náročná úloha. Po remíze Klopp ešte viac stlmil nadšenie fanúšikov.

„Nevidím možnosť na zisk titulu. Prial by som si, aby to tak nebolo. Máme bod, je to lepšie, ako keby sme prehrali. Nie sme však tam, kde sme chceli byť a musíme to akceptovať. Vôbec nepremýšľam nad tým, ako bude hrať City s Newcastlom. V hlave mám už utorňajší súboj s Aston Villou."

