Ružomberok mieri za druhým miestom: Rozdielom triedy porazil Žilinu

Futbalisti domáceho MFK Ružomberok zvíťazili v stredajšom dohrávanom dueli 8. kola nadstavby Fortuna ligy v skupine o titul nad MŠK Žilina 3:0. V tabuľke sú dve kolá pred koncom na druhom mieste, o tri body pred treťou Trnavou.

MFK Ružomberok – MŠK Žilina 3:0 (1:0)

Góly: 43. Rymarenko, 57. Gerec, 63. Bobček. Rozhodovali: Smolák – Weiss, Jekkel, ŽK: Domonkos, Rakyta - Kopas, Paur, ČK: 70. Paur po 2. ŽK, 1050 divákov.

Ružomberok: Krajčírik - Fabiš, Mrva, Mojžiš, Madleňák - Luterán (90.+ Múdry), Lichý - Gerec, Domonkos (76. Rakyta), Rymarenko (86. Macejko) - Bobček (76. Úradník)

Žilina: Belko - Kopásek, Kopas, Minárik (46. Leitner), Owusu - Mráz (59. Sauer), Stojčevski (78. Myslovič), Iľko (88. Jambor) - Kaprálik (78. Slebodník), Paur, Ďuriš



Liptáci stretnutie otvorili s veľkým ofenzívnym apetítom. V 7. min. po prvom rohovom kope, Mrva hlavičkou opečiatkoval brvno žilinskej brány. V 14. min. Bobček po kolmej domácej akcii sa sám rútil na Belka, no z minisúboja so štítom vyšiel gólman MŠK. V 21. min. Bobček strieľal vo vnútri „veľkého vápna“ a Kopas očividne jeho pokus odvrátil rukou, ale rozhodca Smolák nechal pokračovať v hre. Až po protestoch domácich hráčov sa rozhodol pozrieť si VAR a potom nariadil penaltu. Tú však Belko Domonkosovi zlikvidoval. Po tomto momente už Ružomberok nebol taký dominantný ako predtým a smerom dopredu sa osmeľovali aj „šošoni“, ale absolútne nič nevyprodukovali. V 43. min. Bobček šikovne pätičku priťukol loptu Rymarenkovi a krídelník MFK otvoril skóre – 1:0.



Po zmene strán Žilinčania viac otvorili hru, čo napokon bola voda na ružomberský mlyn. V 54. min. Rymarenko z ľavej strany poslal center pred bránu Žilinu a nabiehajúci Gerec ju tesne minul. O tri minúty neskôr sa ale už Gerec ocitol zoči-voči Belkovi a prestrelil ho – 2:0. VAR potvrdil, že nešlo o ofsajd. V 63. min. Bobček excelentné, takmer 50–metrové sólo, zavŕšil parádnym gólom. O tri minúty na to strážca žilinskej svätyne Belko Domonkosovi zlikvidoval "miliónovú" príležitosť. O chvíľu na to po rohovom kope tesne hlavou mieril Bobček. V 70. min. po druhej žltej karte ihrisko opustil kapitán hostí Paur. Vzápätí Gerec spálil tutovku, keď sám išiel na Belka, no netrafil priestor medzi žrďami.



Hlasy trénerov

Peter Struhár, Ružomberku: "Vedeli sme, v akom rozpoložení je Žilina a my sme chceli urobiť veľký krok k druhému miestu. Tak to aj od začiatku vyzeralo. Mali sme veľmi dobrý vstup. Už pred penaltou jednu veľkú šancu mal Bobček. Hráči mali tak naprogramované hlavy, že si vôbec nepripúšťali, že by sme nevyhrali. Chalani hrali s chuťou a ľudia, čo prišli sa museli futbalom baviť. Boli sme dominantní, hrali sme vo veľkej intenzite, s emóciou. Celé mužstvo musím pochváliť za koncentráciu počas celého stretnutia. Jedným z výsledkov bola aj nula striel na našu bránu."



Ivan Belák, tréner Žiliny: "Po takomto zápase sa ťažko hodnotí. Začiatok z naše strany bol rozháraný, na chalanoch bolo vidieť nervozitu. Chytená penalta nás trochu pozdvihla, lenže nedostávali sme sa do finálnej fázy. Mali sme náznaky pred pokutovým územím, ale bolo sme netrpezliví, zbrklí a nevytvorili sme si žiadnu príležitosť. Gólu na 0:1 sa dalo predísť, keď tam bolo viacero individuálnych chýb. Druhému gólu predchádzalo zabehnutie za našu obranu, keď náš hráč nevystúpil. Tretí gól, to bola zase chyba stopérov. Záver zápasu, keď sme hrali o jedného menej, bol v jasnej réžii domácich."