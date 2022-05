Spoluhráč Mareka Rodáka prepisoval históriu: Srbský útočník dokázal to, čo nikto pred ním

Anglický Fulham si počas víkendu zgustol na Lutone, ktorý zdolal vysoko 7:0. Útočník Mitrovič sa na tomto vysokom víťazstve podieľal dvoma gólmi. Posledný zásah z kopačky Srba mal poradové číslo 43, čím prekonal rekordný počin Guya Whittinghama zo sezóny 1992/93. Doterajší rekord spred takmer dvoch dekád prekonal zatiaľ o jediný gól.

Absolútne maximum má na svedomí George Camsell, hráč Middlesbrough. V sezóne 1926/27 sa strelecky presadil hneď 59-krát. V tom čase sa však druha najvyššia anglická futbalová súťaž hrala ešte v inom formáte.

Aleksandar Mitrovič oblieka dres Fulhamu od ročníka 2017/2018. V 176 zápasoch sa z presného zásahu tešil dokopy v 96 prípadoch. Spoluhráč Mareka Rodáka výrazne prispel k návratu tímu do Premier League.

Aleksandar Mitrovic broke the all-time Championship goal scoring record with his 43rd goal 😲 pic.twitter.com/asdGPazo8N