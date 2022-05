Blíži sa trénerská kariéra Ancelottiho ku koncu? Tréner Realu Madrid prehovoril o svojej budúcnosti

Taliansky futbalový tréner Carlo Ancelotti už okrem španielskeho Realu Madrid nepovedie iný klub.

Šesťdesiatdvaročný odborník podľa periodika Mundo Deportivo s odvolaním sa na Prime Video uviedol, že po prípadnom konci v organizácii "bieleho baletu" sa už bude venovať rodine.

"Po pôsobení v Reale pravdepodobne skončím. Ak ma klub bude chcieť ďalších desať rokov, tak tu budem trénovať desať rokov. Ale potom chcem byť s vnúčatami a chodiť na dovolenky s manželkou. Je mnoho vecí, ktoré človek musel dať na vedľajšiu koľaj, aby sa mohol venovať tejto profesii.

Nikdy som nebol v Austrálii, ani v Riu de Janeiro. Chem častejšie navštevovať svoju sestru. Keďže to všetko teraz robiť nemôžem, tak po odchode do dôchodku to všetko spravím," povedal Ancelotti.

Carlo Ancelotti už má s Realom Madrid istý tohtosezónny titul a stal sa prvým koučom, ktorý svoje kluby priviedol k prvenstvu v každej z Top 5 európskych líg.

V Taliansku získal titul s AC Miláno v roku 2004, o šesť rokov neskôr v Anglicku uspel s FC Chelsea. V jari 2013 sa tešil z titulu vo Francúzsku z Parížom Saint-Germain a o štyri roky neskôr v Nemecku s Bayernom Mníchov. V lige majstrov k dvom titulom priviedol AC Miláno a k jednému Real Madrid.

Talian by po konci v Reale mohol zasadnúť ešte na reprezentačnú lavičku. "Bolo by to zaujímavé. Nejaké ponuky som už dostal, ale hovoriť o tom je predčasné. Šlo by o MS 2026," dodal Carlo Ancelotti.