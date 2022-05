Hrozivé správanie fanúšikov United: Napadli priaznivcov súpera a majiteľovi klubu priali smrť!

Fanúšikovia Brentfordu, posledného súpera United, sa snažili vstúpiť do svojho sektoru, keď sa k ním nahrnuli priaznivci domáceho celku. Do násilnej situácie sa musela zapojiť polícia, aby od seba jednotlivé tábory odohnala.

Manchester United fans clash with Brentford fans before the game earlier this evening. #manchesterunited #brentford #RedArmy #GlazersOut #football #PremierLeague pic.twitter.com/IjHvkzAfRm

Nelichotivé správanie fanúšikov „červených diablov“ pritom neutíchalo. Počas svojho vyčíňania hlasno spievali chorály, v ktorých priali smrť spolumajiteľovi klubu Joelovi Glazerovi. Nevhodným spôsobom chceli vyjadriť nespokojnosť s výkonmi klubu.

Behom konfliktu lietali päste a svetlice. „Zomrie, zomrie, Joel Glazer zomrie!,“ ozývalo sa z hrdiel fanúšikov United. „Miluj United, nenáviď Glazerovcov,“ pokračovali fanúšikovia anglického celku s účasťou červených a zelených svetlíc.

