„Levy" v sobotnom zápase zdolali Peterborough jednoznačne 3:0, no ozajstné šialenstvo vypuklo až po záverečnom hvizde. Skalní domáci priaznivci „vystrelili" zo svojich sediadel a utekali smerom na hraciu plochu. Nezastavila ich ani usporiadateľská služba, ktorá zvolila vskutku netypický spôsob ochrany - rozprestreli ruky a postavili sa vedľa seba. Nikomu sa našťastie nič nestalo, no vtipné videozábery z „efektívneho" zásahu sa okamžite stali hitom sociálnych sietí a niet sa čo čudovať. Veď posúďte sami.

Unbelievable stewarding, did all they could 🙌🏼 pic.twitter.com/R7aBwRYog3