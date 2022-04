Lipsko v prvom semifinálovom zápase doma najtesnejšie zdolalo Rangers, West Ham bude mať v odvete čo robiť

Futbalisti RB Lipsko si v úvodnom semifinálovom stretnutí Európskej ligy 2021/2022 poradili doma s Glasgowom Rangers 1:0. Aj druhý zástupca nemeckej Bundesligy Eintracht Frankfurt bol úspešný, na ihrisku West Hamu United triumfoval 2:1.

Rangers bojujú o prvú účasť vo finále európskej súťaže od roku 2008, keď prehrali vo vyvrcholení Európskej ligy so Zenitom Petrohrad. V predchádzajúcej fáze vyradili Sporting Braga a v osemfinále zdolali Crvenu Zvezdu Belehrad. Držali sa aj proti Lipsku, ktorému pre trest chýbala trojica Kampl, Orbán, Simakan a na jeho hre to bolo vidieť.

Domáci sa nevedeli dostať do tempa, v prvom polčase ani jeden z tímov nevystrelil na bránku. Po prestávke Lipsko zvýšilo obrátky. V dobrej šanci bol Nkunku, ktorý obišiel aj brankára McGregora, ale po zasekávačke poslal loptu iba nad bránu hostí. Odpor súpera napokon zlomil v 85. minúte Angelino, na ktorého volej ľavačkou spoza šestnástky nestihol brankár hostí zareagovať.

Frankfurt, ktorý vo štvrťfinále prekvapujúco vyradil Barcelonu, sa v Londýne ujal vedenia už v prvej minúte. Borre našiel centrom voľného Knauffa a jeho hlavičke sa domáci brankár iba prizeral. „Kladivári" mohli odpovedať v 14. minúte, Bowen však trafil iba žrď. Vyrovnať sa im podarilo o sedem minút neskôr zásluhou Antonia.

Bližšie k postupu do finále sú však hráči Eintrachtu, ktorých víťazstvo zariadil v 54. minúte Japonec Kamada. Ten istý hráč mohol poistiť náskok, v 79. minúte však namieril len do žrde. V nadstavenom čase mohol vyrovnať Bowen, radosť mu prekazilo brvno. Duel Eintrachtu s West Hamom bol reprízou semifinále Pohára víťazov pohárov z roku 1976, v ktorom uspel anglický tím, no v následnom finále na trofej nedosiahol.

Odvety sú na programe vo štvrtok 5. mája v Glasgowe a Frankfurte.

Prvé zápasy semifinále Európskej ligy 2021/2022:

RB Lipsko - Glasgow Rangers 1:0 (0:0)

Gól: 85. Angelino. Rozhodoval: Bastien (Fr.)

West Ham United - Eintracht Frankfurt 1:2 (1:1)

Góly: 21. Antonio - 1. Knauff, 54. Kamada. Rozhodoval: Gözübüyük (Hol.)