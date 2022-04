Infarktový súboj v Trenčíne! Sedemgólovú prestrelku rozhodla ďalekonosná rana z nadstavenia

V dohrávke 5. kola nadstavby futbalovej Fortuna ligy v skupine o udržanie sa zvíťazil v utorok domáci Trenčín nad Zlatými Moravcami 4:3. O triumfe rozhodol v 90.+4 minúte svojím druhým gólom v zápase Nigérijčan Philip Azango.

Na čele tabuľky skupiny má AS štvorbodový náskok pred Liptovským Mikulášom. ViOn zostal predposledný, tri kolá pred koncom stráca z barážovej pozície na desiatu Senicu sedem bodov.



AS Trenčín - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 4:3 (2:1)

Góly: 59. a 90.+4 Azango, 11. Hollý, 27. Lavrinčík - 37. Jibril, 51. Menich, 75. Ďubek. ŽK: Suľa (Z. Moravce). Rozhodovali: Kružliak - E. Weiss, Ferenc, 376 divákov.

Trenčín: Kukučka - Yem, Pirinen, Stojsavljevič, Madu - Lavrinčík (70. Gajdoš), Bainovič, Hollý (82. Ibrahim) - Tučný (60. Gaži), Kupusovič, Azango

ViOn: Lukáč - Suľa, Bednár, Menich, Čonka (69. Chren) - Grozdanovski, Neofytidis - Mondek, Jibril (90.+3 Švec), Kyziridis - Horák (36. Ďubek)

Trenčín začal na domácej umelej tráve aktívne a udával tempo hry, Stojsavljevičova hlavička v tutovke v 9. minúte si ešte cestu do siete nenašla. V 11. minúte však otvoril AS skóre, keď si Hollý nabehol do päťky na presný center Tučného a nezadržateľne skóroval.

Potom zaujala Azangova jedovka, ktorá brankárovi hostí Lukáčovi vypadla z rúk, na dorážku tam však nebol nik. V 27. minúte už Trenčín viedol o dva góly, keď si Lavrinčík pripravil pozíciu a asi z 22 metrov trafil krížnou strelou presne za Lukáčov chrbát.

V 33. minúte mohol dať už na 3:0 Hollý, no asi z desiatich metrov vypálil vysoko nad. V 36. minúte vystriedal Horáka hosťujúci Ďubek, prvým dotykom s loptou zahral rohový kop a na prednej žrdi našiel hlavu nabiehajúceho Jibrila, ktorý znížil.

Začiatok druhého polčasu patril hosťom a ich aktivita sa pretavila do vyrovnania v 51. minúte, a opäť z rohu. Ďubekov center predĺžil na zadnú žrď Neofytidis a osamotený Menich sa nepomýlil.

O osem minút už však opäť viedli domáci, ľavačka Azanga bola exportná a skončila v pravom hornom rohu bránky Zlatomoravčanov. Tí mohli opäť vyrovnať v 64. minúte, ale Kyziridis vypálil len do žrde.

Dočkali sa však v 75. minúte, keď po rýchlom protiútoku Mondek prihral do druhej vlny a Ďubek korunoval aktívny výkon aj gólom. Zaujímavý priebeh pokračoval, domáci stopér Pirinen mohol o ďalšie tri minúty rozhodnúť, ale z päťky tesne minul.

V záverečnej desaťminútovke sa už zdalo, že sa stav nezmení. Opačný názor mal Azango, ktorý druhým gólom v súboji v nadstavenom čase rozhodol delovkou z 20 metrov o triumfe Trenčína.