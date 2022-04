Bojovník DAC Sebastian Nebyla: Aj s horúčkou bol proti Slovanu najlepší hráč DAC

Toto fanúšikovia DAC netušili. Na víťazstve Dunajskej Stredy nad Slovanom (2:0) má veľkú zásluhu aj stredopoliar domácich a slovenský reprezentant do 21 rokov Sebastian Nebyla (20).

Talentovaný mladík podal výborný výkon napriek tomu, že mal zvýšenú teplotu a pociťoval bolesti žalúdka. Na druhý deň zaľahol do postele a začal sa liečiť.

O Sebastianových zdravotných problémoch vedel lekársky tím Dunajskej Stredy a od neho aj portugalský tréner Joao Janeiro. „Nechcel som o tom veľmi rozprávať. V prvom rade som chcel proti Slovanu nastúpiť a som rád, že som mohol byť takmer celý zápas pri našej výhre,“ vyjadril sa pre Nový Čas mládežnícky reprezentant, ktorý v nedávnom kvalifikačnom stretnutí proti Španielsku strelil druhý reprezentačný gól.

Mladý futbalista odišiel z trávnika za búrlivého potlesku fanúšikov. Tí v tej chvíli netušili, že hral so sebazaprením. V šatni si potom so spoluhráčmi užil menšiu oslavu a zamieril domov.

Deň po stretnutí jeho zdravotné problémy neustúpili, naopak, zvýraznili sa. „Nebolo mi dobre, musel som do postele. Podľa lekárov je to nejaká menšia viróza, ktorá je teraz všade vo vzduchu. Verím, že v sobotu budem proti Seredi trénerovi k dispozícii,“ pokračoval Nebyla, ktorý sa narodil v nemeckom Güterslohu, ale od dvoch rokov žije na Slovensku. „Otec je tenisový tréner a vtedy pôsobil v Nemecku,“ vysvetlil odchovanec trnavského futbalu, ktorý do Dunajskej Stredy prišiel v roku 2020 z mládežníckeho tímu West Ham United.