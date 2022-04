Gareth Bale v lete opustí Real Madrid: Vážny záujem prejavil TENTO klub

Steven Goff z denníka The Washington Post tvrdí, že záujem o hráča Realu prejavil D.C. United, účastník MLS. Obe strany mali byť v kontakte už pred niekoľkými mesiacmi, pričom záujem klubu zo zámoria má byť teraz natoľko vážny, že už rokuje so zástupcami Garetha Balea.

Ak by sa reprezentant Walesu rozhodol kývnuť na túto ponuku, zarobil by ešte viac ako hviezdny Wayne Rooney, ktorý do D.C. United prestúpil v roku 2018. Angličan vtedy za americký celok vsietil 23 gólov v 48 zápasoch. Vďaka dobrej skúsenosti so starším európskym hráčom sa mužstvo z USA opäť rozhodlo poobzerať po futbalistovi tohto typu.

D.C. United in talks with Gareth Bale’s reps about move to MLS, I’m told. (They actually spoke months ago but didn’t go anywhere.) Sides exchanging proposals but unclear whether It will pick up speed. DCU prepared to pay more than Wayne Rooney in 2018. Bale leaving Real Madrid.