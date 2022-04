Bruno Fernandes súčasťou dopravnej nehody: Poškodil svoje luxusné Porsche!

Jedna z opôr anglického futbalového klubu Manchester United portugalský stredopoliar Bruno Fernandes bola v pondelok súčasťou dopravnej nehody.

Našťastie, dvadsaťsedemročný futbalista vyviazol z incidentu bez ujmy a vážnejšie zranenia neutrpel nik z účastníkov zrážky vozidiel. Vedenie Red Devils očakáva jeho účasť na pondelkovom tréningu pred utorkovým súbojom Premier League na pôde druhého tímu tabuľky FC Liverpool.

Bruno Fernandes je hráčom Manchestru United od januára 2020, za klub doteraz odohral 81 ligových duelov a strelil v nich 35 gólov. V aktuálnej sezóne v 30 súbojoch Premier League skóroval deväkrát a pridal aj šesť gólových prihrávok. V úvode apríla podpísal Bruno Fernandes novú zmluvu a na Old Trafforde by mal zotrvať minimálne do leta 2026.

Manchestru United v tabuľke Premier League patrí 5. priečka s mankom troch bodov na štvrtý Tottehnam Hotspur. Rovnaký bodový zisk má na svojom konte aj londýnsky Arsenal, ktorý má v porovnaní s United jeden zápas k dobru.

Siedmy West Ham United stráca na zverencov nemeckého kouča Ralfa Ragnicka len dva body. Miestenku v skupinovej časti Ligy majstrov pre nasledujúcu sezónu získa najlepšie kvarteto v konečnej tabuľke Premier League.