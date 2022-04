Stále sú v hre o štyri trofeje: Prepíše Liverpool futbalovú históriu?

Futbalisti Liverpoolu sú 11 zápasov od toho, aby sa stali prvým tímom, ktorý vyhral v jednej sezóne Ligu majstrov, Premier League, FA Cup a Ligový pohár.

Týmito úvahami sa však hráči nezaoberajú, lebo podľa obrancu Virgila Van Dijka by sa dostali pod zbytočný tlak.

Zverenci Jürgena Kloppa zdolali Manchester City 3:2 v semifinále FA Cupu, na budúci mesiac ich čaká finále s FC Chelsea. Tú predtým zdolali vo februári v rozstrele v súboji o Ligový pohár.

City stojí Liverpoolčanom v ceste za titulom v Premier League. Na čele tabuľky majú Citizens náskok jedného bodu, pričom do konca zostáva sedem zápasov.

A oba anglické tímy sa môžu stretnúť aj vo finále Ligy majstrov, keď Liverpool nastúpi v semifinále proti Villarrealu a City sa stretne s Realom Madrid. "Nikto nedosiahol na tieto štyri trofeje a má to svoj dôvod - pretože je to takmer nemožné," povedal Van Dijk.

Liverpool má navyše ťažších súperov v boji o titul v Premier League ako jeho rival. V utorok na Anfield zavíta Manchester United, ktorý bojuje o účasť v Lige majstrov. Koncom týždňa privíta Liverpool v mestskom derby zostupom ohrozený Everton.

"Všetky tieto reči o štyroch trofejách nevnímame. Mohli by na nás vyvinúť ďalší tlak. Je to niečo, o čom každý sníva, ale uvidíme, čo to prinesie. Všetko sa môže stať," dodala opora Liverpoolu.