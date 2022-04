Kopačky vymenili za zbrane: Do ukrajinskej armády sa pridalo takmer celé futbalové mužstvo

Zbrojné sily Ukrajiny sa rozšírili o niekoľko ďalších členov. Štrnásť futbalistov a tréneri druholigového ukrajinského klubu PFK Prykarpattja Ivano Frakivsk zložili prísahu, aby mohli vstúpiť do armády.

Informáciu priniesla oficiálna webová stránka klubu účinkujúceho v druhej najvyššej súťaži. „Ide o absolútne bezprecedentný prípad od začiatku vojny, keď sa prvoligové futbalové mužstvo jednohlasne zhodlo na prijatí mobilizácie.“

Kapitán mužstva Vasyľ Cjucjura prezradil, že myšlienka narukovania prišla už skôr, realizácia však trvala dlhší čas. „Mal som strach nie slúžiť, ale skôr neprekážať, pretože v armáde sú profesionáli. Oni dobre vedia, čo robiť. Je to ako vziať do profesionálneho mužstva futbalistu zo sídliska, on bude len prekážať,“ hovoril útočník tamojšieho klubu, ktorý so spoluhráčmi zložil prísahu v telocvični.

Mesto Ivano Frankivsk sa nachádza iba zhruba tristo kilometrov od slovenských hraníc. Podobne ako ostatné ruské časti, aj táto musela vzdorovať ruským útokom.

„Je to dôležitý moment v histórii ukrajinského futbalu a príklad pre celý svet. Ukrajinská futbalová komunita spolu s našou armádou,“ hrdo vravel prezident klubu Andrij Pavelko.