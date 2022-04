Sklamaný ukrajinský futbalista Zinčenko: Z okruhu mojich ruských priateľov už neostáva takmer nič

Ukrajinský futbalista Oleksandr Zinčenko sa obul do niektorých svojich bývalých spoluhráčov z Ruska, ktorí mlčali, keď ich krajina napadla Ukrajinu.

Pred pôsobením v Manchesteri City hrával Zinčenko dva roky za ruskú Ufu. Ako 25-ročný Ukrajinec tvrdí, myslel si, že si s bývalými spoluhráčmi vybudoval väzby, ktoré mali pretrvať.

Ich konanie spojené s inváziou na Ukrajinu však túto myšlienku spochybnilo. „Mám tam malý okruh priateľov, ale teraz sa zmenšil a neostáva z neho už takmer nič,“ priznal Zinčenko pre Guardian.

„Som veľmi sklamaný. Chlapci, ktorých poznám, mi zavolali hneď, keď sa invázia začala s tým, že im to je ľúto, ale nič nemôžu spraviť. Samozrejme, že môžu,“ sklamane a bez pochopenia vravel ukrajinský reprezentant.

„Ak mlčíte, znamená to, že podporujete to, čo sa teraz deje na Ukrajine. Nechápem, prečo by to robili. Možno sa boja, pretože na sociálnych sieťach vidíme obrázky Rusov, ktorých berú do väzenia, ak protestujú,“ snažil sa zamyslieť defenzívne ladený futbalista v službách anglického giganta Manchester City.

Podľa Zinčenka by mali hráči s veľkou fanúšikovskou podporou začať konať. „Všetci by mali spoločne na sociálnych sieťach zverejniť niečo v zmysle, že sú proti vojne a chcú ju zastaviť. Zatkli by všetkých? Samozrejme, že nie. Je obrovská škoda, že mlčia,“ emotívne pokračoval.