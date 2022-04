Napätá situácia v Manchesteri: Fanúšikovské tábory protestujú proti majiteľom United

V minulej sezóne si fanúšikovia protestmi vynútili odloženie zápasu proti Liverpoolu. Priaznivci „červených diablov“ najskôr zablokovali príchod autobusu a potom vtrhli priamo na ihrisko. Tento protest prišiel po oznámení klubu, že bude súčasťou projektu Super League.

Teraz sa konajú nové protesty. V piatok sa desiatky fanúšikov zhromaždili pred tréningovým centrom v Carringtone, aby zorganizovali malý a pokojný protest. Pred sobotňajším zápasom zasa organizovala protest známa skupina „The 1958“.

Pred štadiónom United sa počas prvých 17 minút zápasu za prítomnosti svetlíc skandovalo proti majiteľom. Číslo 17 pritom nebolo vôbec náhodné – toľko rokov vlastní rodina Glazerovcov klub z Manchesteru. Protesty sa neskôr presunuli priamo na štadión Old Trafford.

Manchester United fans made their feelings clear before the clash with Norwich 🔴 pic.twitter.com/4YpHbbMeMc