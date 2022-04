Po škandále s lístkami vedenie FC Barcelona prijalo rázne opatrenie: Už sa to nebude opakovať!

Po blamáži na ihrisku i na tribúnach v odvete štvrťfinále Európskej ligy vedenie FC Barcelona rozhodlo, že vstupenky na zápasy europských futbalových pohárov budú neprenosné. Katalánsky veľkoklub vo štvrtok vypadol z Európskej ligy po prehre 2:3 s Eintrachtom Frankfurt, ktorý na Camp Nou podľa televíznej stanice ESPN prišlo podporiť až 30 tisíc fanúšikov.

Nemecký klub mal pritom oficiálne pridelených len 5 000 vstupeniek. Na zápase bolo 37 746 držiteľov permanentiek a 34 440 ľudí si lístky zakúpilo inak.

„Uisťujeme, že tieto lístky sa nepredávali v Nemecku. Klub nepredával lístky nemeckým fanúšikom. Tí, čo si tieto vstupenky kúpili, ich predali nemeckým priaznivcom, to je zjavné," prehlásil Laporta podle agentúry Reuters.

Uviedol, že Barcelona nenesie vinu za to, že vstupenky skončili v rukách nemeckých fanúšikov. „Nechceme, aby se to opakovalo a budeme konať. Preto sme prijali opatrenie, že pre medzinárodné súťaže budú vstupenky neprenosné. Klub nenesie vinu za to, že ľudia porušujú pravidlá. Robili sme, čo sme mohli, aby sme sa tomu vyhli. Ale niektorí ľudia to urobia, aj keď tým poškodzujú klub a fanúšikov, ktorí idú tím podporiť na Camp Nou," povedal Laporta.