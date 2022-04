Dojímavé zábery mladého futbalistu z Mariupola: Prípravný zápas Šachtaru Doneck rozhodol 12-ročný hráč

Dmytro Keda, mladík z Mariupolu, sa presadil v záverečných minútach prípravného zápasu Šachtaru Doneck. Symbolicky strelil víťazný gól pri víťazstve ukrajinského tímu nad Lechiou 3:2.

Zápas bol súčasťou turné Šachťor Global Tour for Peace, ktoré zahŕňa zápasy proti Olympiakosu, Lechii, Fenerbahce a Hajduku Split, keďže sa klub snaží získať finančné prostriedky pre obyvateľov Ukrajiny po ruskej invázii.

🧡🇺🇦 A 12-year-old boy from Mariupol has played for Shakhtar and netted a goal ⚒



Dmytro Keda came on as a substitute at the end of the charity match vs Lechia.#Shakhtar #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/tKtWlt6I7a