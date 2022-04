Real spečatil postup až v predĺžení, Bayern senzačne končí

Futbalisti Realu Madrid postúpili do semifinále Ligy majstrov 2021/2022.

V utorkovej odvete síce neudržali náskok z prvého zápasu s obhajcom trofeje Chelsea FC 3:1 a v riadnom hracom čase prehrali rovnakým výsledkom. V predĺžení však rozhodol o ich postupe Karim Benzema, ktorý stanovil konečný výsledok na 2:3.

V druhom štvrťfinále Villarreal senzačne vyradil Bayern Mníchov, keď po domácom triumfe 1:0 uhral v Allianz Aréne remízu 1:1. Postaral sa o ňu v 88. minúte striedajúci Samuel Chukwueze, ktorý prvou strelou "žltej ponorky" na bránu v zápase dorovnal zásah Roberta Lewandowského.

Real odštartoval na Santiago Bernabeu defenzívne a nechal hrať Londýnčanov. Prvú šancu však mali domáci, keď sa do priameho kopu oprel Benzema, no mieril nad.

Thomas Tuchel dúfal, že sa jeho zverencom podarí streliť skorý gól a to sa naplnilo po štvrťhodine hry. Po rýchlom prechode do útoku priťukol Loftus-Cheek loptu do behu Mountovi a ten sa presadil strelou k pravej žrdi z vnútra šestnástky.

V 24. minúte vypálil z voleja Benzema, ale strelu tečoval nad bránku jeden z obrancov. V ďalších minútach držali loptu viac domáci hráči, ich akcie však boli pomalé a bez nápadu.

Chelsea začala aktívne aj druhý polčas, vybojovala si dva rohy za sebou a ten druhý po centri Mounta poslal do siete Rüdiger. Hostia tak vyrovnali skóre dvojzápasu a začínalo sa odznova.

Duel dostal obrovský náboj a útoky sa striedali na oboch stranách. Znížiť z priameho kopu mohol Kroos, no vyznamenal sa brankár Mendy. V 62. minúte dostal loptu tretíkrát do siete Alonso, no VAR gól neuznal pre jeho ruku a vzápätí trafil Benzema hlavou len do brvna.

Chelsea tretíkrát šokovala Santiago Bernabeu v 75. minúte. Kovačič vysunul Wernera, ten si v šestnástke zasekol Casemira, Alabu i Carvajala, Courtois si siahol na loptu, ale gólu nezabránil - 0:3.

Brankár Realu následne zastavil na čiare hlavičku Havertza. Real ešte pred touto šancou zareagoval striedaním Marcela a Rodryga a druhý menovaný znížil už o po dvoch minútach na ihrisku po skvelom pase Modriča. Do konca riadneho hracieho času už gól nepadol a tak sa pokračovalo v predĺžení.

V ňom po šiestich minútach vysunul Camavinga na ľavej strane Viniciusa, ktorý našiel centrom hlavu Benzemu a francúzsky kanonier nezaváhal - 2:3.

Chelsea mala v závere ešte niekoľko nádejných šancí, ale gól už nestrelila. Real narazí v semifinále na lepšieho z dvojice Manchester City - Atletico Madrid, anglický tím vyhral v prvom zápase 1:0.

Julian Nagelsmann premiešal pred odvetou zostavu a nastúpil so systémom 3-4-2-1. Jeho zverenci boli pred vlastnými fanúšikmi od začiatku aktívni, ale dlho sa nevedeli dostať do gólových šancí. Strela Saneho i hlavička Goretzku zo 17. minúty išli vedľa bránky.

Najväčšiu šancu mal v 29. minúte Musiala, no v dobrej pozícii poslal hlavou loptu len do rúk Rulliho. Bola to jediná strela Bayernu medzi tri žrde v prvom polčase. Bavori síce boli aktívnejší a do súperovej šestnástky posielali množstvo centrov a prihrávok, Villarreal si však s nimi poradil.

V záverečných sekundách mohla ísť navyše do vedenia, no Moreno z uhla rozvlnil len bočnú sieť. Tlak Bayernu sa vystupňoval po zmene strán, Coman a Upamecano mieril nepresne, no v 52. minúte si v šestnástke spravoval loptu Lewandowski, vystrelil a od tyčky rozvlnil sieť - 1:0.

Bayern naďalej tlačil a v 71. minúte mohol rozhodnúť, no Müllerova hlavička išla mimo. Šok pre domácich fanúšikov prišiel v 88. minúte. Bayern po strate lopty pred súperovou šestnástkou nezastavil rýchly brejk hostí, Moreno poslal krížny pas do pokutového územia na Chukwuezeho a ten z prvej rozvlnil sieť.

Na ihrisku bol iba štyri minúty a postaral sa o jedinú strelu Villarrealu na bránku. Bayern mal celkovo 24 striel, štyri medzi tri žrde, ale v závere už nedokázal zvrátiť vypadnutie. Hostia si tak pripísali po Juventuse ďalší veľký skalp. V semifinále narazia na lepšieho z dvojice Liverpool - Benfica, anglický tím vyhral v prvom zápase vonku 3:1.



odvety štvrťfinále Ligy majstrov - sumáre:

Bayern Mníchov - FC Villarreal 1:1 (0:0)

Góly: 52. Lewandowski - 88. Chukwueze. Rozhodca: Vinčič (Slovin.), ŽK: Lewandowski - Foyth, Lo Celso

Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez (87. Davies) - Sane, Kimmich, Goretzka, Coman - Musiala (82. Gnabry), Müller (90. Choupo-Moting) - Lewandowski



Villarreal: Rulli - Foyth, Albiol, P. Torres, Estupinan - Parejo (90.+3 Aurier), Capoue, Coquelin (84. Chukwueze) - Moreno, Danjuma (84. Pedraza), Lo Celso

/prvý zápas: 0:1, postúpil Villarreal/



Real Madrid - Chelsea FC 2:3 po predĺžení (1:3, 0:1)

Góly: 80. Rodrygo, 96. Benzema - 15. Mount, 51. Rüdiger, 75. Werner. Rozhodca: Marciniak (Poľ.), ŽK: Benzema, Valverde, Camavinga, Carvajal - James, Ziyech, Havertz

Real: Courtois - Carvajal, Nacho Fernandez (88. Lucas), Alaba, F. Mendy (78. Marcelo) - Kroos (73. Camavinga), Casemiro (78. Rodrygo), Modrič - Valverde, Benzema, Vinicius Junior (115. Ceballos)

Chelsea: E. Mendy - James, Silva, Rüdiger, Alonso - Kante (100. Ziyech), Loftus-Cheek (106. Niguez), Kovačič (106. Jorginho) - Mount, Havertz, Werner (83. Pulisic)

/prvý zápas: 3:1, postúpil Real/