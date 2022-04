Fanúšikovia futbalových MS v Katare sa buchnú po vreckách: Na 2 zápasy za 2 000 eur!

Nebude to lacná záležitosť! Futbaloví fanúšikovia, ktorí vycestujú v závere roka na majstrovstvá sveta do Kataru, budú musieť hlbšie siahnuť do peňaženiek. Vojna na Ukrajine a s ňou súvisiaci nárast cien energií a palív vyženú taxy nahor už aj tak v drahej arabskej krajine.

Očakáva sa, že do trojmiliónového Kataru zavíta od 21. novembra do 18. decembra jeden a pol milióna priaznivcov. Vo futbalovo menej známej destinácii ich čaká ekonomický šok. Po nedávnom žrebovaní rapídne vzrástli ceny hotelov v krajine. Zdražela aj letecká doprava a ani jedlo či pitie nie sú najlacnejšie. „Katar je pre našinca drahšou oblasťou. Klienti s tým rátajú. Málokoho prekvapí cena letenky alebo ubytovania. Keď zrátame celkové náklady, v porovnaní s posledným šampionátom v Rusku vychádza tento dvojnásobne drahšie,“ uviedol pre Nový Čas vedúci predaja zájazdov cestovnej kancelárie FutbalTour Martin Dubeň. Podľa jeho slov je záujem slovenských fanúšikov cestovať na záverečný turnaj pomerne veľký. Ide skôr o krátkodobé pobyty na dve-tri noci. Väčšina ich klientov by chcela vidieť na vlastné oči reprezentácie Argentíny a Portugalska. Teda tímy na čele s dvoma svetovými veličinami - Lionelom Messim, resp. Cristianom Ronaldom. Nielen Slováci sa musia pripraviť na to, že v Katare patria ceny alkoholu k najvyšším na svete. Pivo pod 10 eur tam nekúpia. Polliter Heinekenu sa čapuje za 60 eur, deci vína stojí 12 eur. Problém môže nastať s pitím alkoholu, ktoré je na verejnosti zakázané. Počas MS bude konzumácia možná iba v špeciálnych zónach okolo štadiónov. Koho pri nej pristihnú inde, môže skončiť na pol roka vo väzení. Ženy musia byť v nákupných centrách zahalené. V prípade krátkej sukne či šortiek ich môžu z obchodu vykázať. Katarčania sa podľa slov šéfa organizačného výboru Nassera al-Khatera pokúsia zorganizovať cenovo dostupný šampionát. Vstupenky na zápasy sú v rozsahu 200 až 800 eur, ale na vybrané duely budú aj lacnejšie. Najdrahší lístok na finále stojí 1 416 eur. „Cenovka zájazdu na majstrovstvá sveta vie byť veľmi rôznorodá. Turnaj trvá mesiac. Čím neskoršia fáza, tým sú zápasy drahšie. Ceny závisia od kvality súperov i od toho, či ide o zájazd v týždni alebo cez víkend. Pri rozumnom výbere sa dá zorganizovať zájazd na dva zápasy a dve noci i za 1 900 eur na osobu, v čom je zahrnutá cena letenky, ubytovanie a vstupenka,“ dodal Dubeň. Letenka pre 1 osobu od 1 000 € Ubytovanie osoba/noc asi 600 € Veľké pivo 13,5 - 60 € Deci vína 12 € Ceny vstupeniek na zápas 200 - 800 € Lístky na finále (I. kategória) 1 416 € Lístky na finále (II. kategória) 884 € Lístky na finále (III. kategória) 532 €