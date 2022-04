Iba 11-ročnému synovi hviezdneho portugalského futbalistu Cristiana Ronalda sa mnohí vysmievali za jeho módne rozhodnutia. Slávny útočník Manchesteru United sa za svojho potomka ako správny otec postavil.

Po tom, čo Cristiano Ronaldo Jr. zdieľal na Instagrame fotografiu so svojou babičkou, musel zniesť spŕšku urážlivých a posmešných komentárov smerujúcich k jeho oblečeniu. Sledujúci vtipkovali, že má na sebe ponožky a sandále, rovnako nerozumeli jeho rozhodnutiu obliecť si sveter a šortky.

Kritické komentáre sa nepáčili jeho slávnemu otcovi. Portugalčan neváhal a niekoľkými komentármi svojho syna jasne obránil. „Bude nosiť to, čo chce on, nie to, čo chcete vy,“ napísal útočník Manchesteru United.