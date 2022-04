Budú zápasy trvať 60 minút? Svetový futbal chystá zásadný krok

Organizátori majstrovstiev sveta v Katare chcú predĺži hraciu dobu na rovných 100 minút. Portugalská futbalová federácia chce pre zmenu čas skrátiť na rovných 60 minút, pričom časomiera by plynula iba v čase, kedy je lopta v hre.

K experimentu by malo prísť na turnaji hráčov do 23 rokov Revelation Cup. Organizátori chcú v spolupráci s univerzitou vyskúšať dva polhodinové polčasy, počas ktorých bude časomiera plynúť iba v prípade, že je lopta v hre. Akékoľvek prerušenie by teda čas zastavilo.

Pred samotným spustením však musí projekt odsúhlasiť Medzinárodná komisia pravidiel (IFAB). Organizátori sú s tamojšou univerzitou dohodnutí, že v prípade realizácie takéhoto podujatia, vyhodnotí získané dáta. Cieľom je priniesť viac odohraných minút.

Medzinárodné stredisko pre športové štúdia vo Švajčiarku, CIES, už skôr zverejnilo štúdiu, v ktorej boli analyzované dáta z 37 európsky líg. Vo väčšine súťaží sa kvôli zdržiavaniu, autom, faulom a podobným situáciám odohrá menej ako 60 minút čistého času.