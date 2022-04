Bývalá hviezda Manchestru United sa pustila do Ronalda: Klub potrebuje mladších!

Vo štvrtok mal Weyne Rooney tlačovú konferenciu, kde uviedol mimo iného aj to, že každý futbalista okrem Messiho na Ronalda žiarli, je to kvôli trofejám, telu či peniazom. Súčasný tréner Derby County však prehlásil, že ak chce Manchester United myslieť na budúcnosť klubu, potrebuje mladších hráčov ako je Ronaldo.

"Je jasné, že Ronaldova forma sa zlepšuje, avšak už nie je na takej úrovni, ako keď mal 20. Cristiano je síce gólová hrozba, ale ak chce Manchester United pomýšľať nad úspechom musia mať mladých a dravých hráčov," povedal Rooney.

Ronaldo však odpovedal na Instagrame, kde pod fotku bývalého spoluhráča napísal, že Rooney len žiarli.

Wayne Rooney said that Cristiano Ronaldo doesn't do enough for Manchester United on Monday Night Football.



