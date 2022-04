UEFA mení finančné pravidlá: Bude v európskom futbale platový strop ako v NHL?

Európska futbalová únia (UEFA) odsúhlasila na štvrtkovom zasadnutí exekutívy nové pravidlá, ktoré nahradia doterajšiu finančnú fair play (FFP). Klubom umožnia ísť do väčšieho mínusu, obmedzia však výdavky na mzdy a prestupy.

UEFA sa rozhodla prekopať FFP, ktorá platila od roku 2010 a nemala taký dosah na štátmi dotované kluby ako Manchester City či Paríž St. Germain. „Najväčšia novinka je zavedenie pravidla limitujúceho náklady na hráčsky káder. Vďaka nemu lepšie ustrážime výšku platov a prestupové čiastky," povedal prezident UEFA Aleksander Čeferin pre agentúru AFP.

Kluby budú môcť byť v strate 60 miliónov eur za tri roky v porovnaní so súčasnými 30 miliónmi. Ak pôjde o klub v „dobrej finančnej kondícii", povolený debet bude 90 miliónov eur. UEFA nedokáže zaviesť jednotný platový strop známy zo severoamerického profesionálneho športu, keďže združuje 55 národných zväzov, viac než 1000 klubov a musí dodržiavať aj zákony Európskej únie a členských štátov.

Klubom však od sezóny 2025/2026 umožní míňať na platy hráčov, členov realizačného tímu, prestupy a provízie pre agentov maximálne 70 percent výnosov. Strop bude klesať postupne, ako budú vypršiavať už uzavreté kontrakty. V ročníku 2023/2024 to bude 90%, v nasledujúcej sezóne 80% a potom 70 percent. „Porušenie pravidiel vyústi do finančných a športových sankcií," dodal Čeferin. Tresty budú zahŕňať zákaz nakupovania hráčov, preradenie z jednej európskej súťaže do nižšej či odrátanie bodov v Lige majstrov.